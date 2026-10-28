Video | Sensuri unice și parcări gratuite în mai multe zone din Blaj! Primăria pregătește o schimbare majoră a circulației

Sensuri unice și parcări gratuite în mai multe zone din Blaj! Primăria pregătește o schimbare majoră a circulației

Municipiul Blaj ar putea avea, din primăvara anului viitor, noi reguli de circulație în mai multe zone ale orașului. Primarul Gheorghe Valentin Rotar a anunțat miercuri, 28 octombrie 2026, că administrația locală pregătește un proiect de hotărâre care vizează introducerea sensurilor unice și amenajarea unor noi locuri de parcare gratuite pentru riverani.

Modificările au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Comisia de Circulație și urmăresc fluidizarea traficului, precum și creșterea numărului de locuri de parcare disponibile pentru locuitorii din zonele vizate.

Potrivit edilului, proiectul are o arie de cuprindere extinsă, fiind vizate cartierul Hula în totalitate, dinspre cimitir până la Ghorghe Șincai, străzile din zona Berc, strada Ion Heliade Rădulescu și arterele adiacente, dar și zona Mănărade, inclusiv strada Morii și drumul care duce spre cămin.

Parcările vor fi gratuite. Primarul exclude taxarea în zonele vizate

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este crearea unor locuri suplimentare de parcare pentru locuitorii din cartierele vizate. Primarul a ținut să precizeze explicit că acestea nu vor fi cu plată, pentru a evita eventualele interpretări privind introducerea unor noi taxe pentru riverani.

„Sunt reglementări care doresc, au ca scop fluidizarea circulației și asigurarea unui număr mai mare de locuri de parcare pentru riverani, parcări care vor fi gratis, bineînțeles, ca să nu se gândească oamenii că vom avea parcări cu plată în aceste zone”, a subliniat edilul.

Prin reorganizarea circulației și stabilirea unor sensuri unice, administrația locală urmărește atât o mai bună desfășurare a traficului, cât și o utilizare mai eficientă a spațiului disponibil pe străzile înguste.

Proiectul intră în dezbatere publică. Locuitorii sunt chemați să propună modificări

Potrivit primarului, proiectul de hotărâre urmează să intre în circuitul administrativ săptămâna viitoare, după care va fi supus dezbaterii publice. Perioada de consultare va fi una mai lungă, iar locuitorii din zonele vizate, precum și celelalte persoane interesate, vor putea transmite sugestii și propuneri.

De asemenea, Primăria Blaj intenționează să organizeze o întâlnire cu cetățenii, data acesteia urmând să fie anunțată din timp.

„Deci, toate aceste lucruri săptămâna viitoare vor intra ca proiect de hotărâre, după care o supunem în dezbatere publică. O dezbatere publică mai lungă ca perioadă și rog foarte mult pe riverani și nu numai, pe cei interesați, să vină cu propuneri, cu sugestii. O să facem și o întâlnire la primărie, o s-o anunțăm din timp”, a precizat Gheorghe Valentin Rotar.

Calendarul anunțat de edil prevede implementarea noilor reguli în primăvara anului viitor, când condițiile vor permite realizarea marcajelor rutiere și amenajarea locurilor de parcare, precum și instalarea indicatoarelor de circulație.

„Astfel încât în primăvară, atunci când putem marca șoselele, să putem marca locurile de parcare, să putem pune semnele de circulație și să dăm drumul la noile reguli după ceea ce vom adopta prin această hotărâre”, a explicat primarul.

O măsură-pilot, în perspectiva deschiderii variantei ocolitoare

Edilul a descris inițiativa drept o măsură-pilot pentru municipiul Blaj, menită să deschidă calea unor viitoare intervenții de reorganizare a circulației la nivelul întregului oraș.

Planurile administrației locale țin cont și de deschiderea preconizată a variantei ocolitoare, despre care primarul afirmă că ar urma să fie dată în funcțiune în vara anului 2027.

„Este o hotărâre pilot, cum n-am mai avut până acum, să zicem, și scopul nostru este, în viitor, a fluidiza circulația pe cât posibil la nivelul Blajului, în condițiile de urbanism existent, mai ales în condițiile în care, din vara anului viitor, o să avem în funcțiune și varianta ocolitoare”, a declarat Gheorghe Valentin Rotar.

Primarul a transmis, în final, un apel către cetățeni să se implice activ în procesul de consultare publică, astfel încât regulile propuse să țină cont și de nevoile celor care locuiesc sau circulă frecvent în zonele vizate.

„Vă rog din suflet, participați cu idei, cu propuneri la aceste viitoare reguli de circulație pe care le vom instala și vă așteptăm la dezbatere publică. Investim în Blaj, investim în noi”, a mai spus primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

sursa: Gheorghe Valentin Rotar / Facebook

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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