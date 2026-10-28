Video | Poliția Română avertizează în legătură cu filtrul cu fantome de pe TikTok: ,,Face victime reale: copiii speriați pentru câteva like-uri”
Poliția Română avertizează în legătură cu filtrul cu fantome de pe TikTok: ,,Face victime reale: copiii speriați pentru câteva like-uri”
Poliția Română atrage atenția, printr-un videoclip publicat pe o rețea de socializare, cu privire la o nouă ,,farsă” care a devenit virală pe TikTok. Mai exact, părinții își sperie copiii cu ajutorul unor filmări modificate digital.
Farsa începe cu o filmare obișnuită: părinții își surprind copiii în timp ce se joacă sau își văd de activitățile lor, apoi modifică înregistrarea cu un filtru digital care adaugă o fantomă în spatele lor. Când le arată videoclipul pe telefon, copiii văd apariția înfricoșătoare și se sperie, fără să știe că imaginea a fost trucată. Părinții le filmează reacțiile, de la țipete până la plâns, iar apoi publică videoclipurile pe rețelele sociale, pentru a obține vizualizări și aprecieri, scrie Adevărul.
„De Halloween, filtrul cu fantome de pe TikTok face victime reale: copiii speriați pentru câteva like-uri!
Fantoma e FAKE. Frica e REALĂ!
Nu-ți transforma copilul în victimă doar ca să devii tu viral!
El are nevoie de protecția ta, nu de aplauzele internetului!”, a transmis MAI.
Poliția Română atrage atenția că, la vârste mici, copiii nu înțeleg neapărat cum funcționează filtrele digitale și pot percepe apariția drept un pericol real. Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe adulți să nu transforme spaima celor mici în divertisment online.
„Dacă cel care filmează râde, iar cel care plânge de groază este un copil, nu e o farsă, este abuz emoţional. Trendul «Ghost prank» de pe reţelele sociale în care un filtru cu o fantomă apare brusc în spatele copilului, pe ecran, nu produce amuzament, ci panică pură.
La vârste mici, nu înţelege ce este un filtru, pentru copil pericolul este real, chiar lângă el. În spatele a câteva secunde de video rămân atacuri de panică, frica de întuneric şi o încredere distrusă în părinţi”, au transmis reprezentanții Poliției Române.
„Nicio provocare virală nu ar trebui să fie mai importantă decât siguranţa şi echilibrul emoţional al unui copil”, au atras atenţia reprezentanţii MAI, într-un material video distribuit pe Facebook.
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