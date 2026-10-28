Video | Doi bărbați din Vaslui, reținuți pentru furt calificat în Alba: Au sustras motorină din utilaje parcate la Bucerdea Vinoasă

Doi bărbați din Vaslui, reținuți pentru furt calificat în Alba: Au sustras motorină din utilaje parcate la Bucerdea Vinoasă

Marți, 27 octombrie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 26, respectiv 20 de ani, ambii din localitatea Stănilești, județul Vaslui, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 24 – 26 octombrie 2026, cei doi bărbați ar fi sustras 130 de litri de motorină din două utilaje ale unei societăți comerciale, care se aflau parcate pe raza localității Bucerdea Vinoasă.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, continuă cercetările în acest caz.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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