Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 august – 3 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Fall 2: Deadpoint / Pericol la înălțime Avanpremiera

Regia: Michael Spierig, Peter Spierig

Cu: Virginia Gardner, Grace Fulton, Harriet Slater, Adam Rose, Tom Brittney

Gen Film: Aventuri, Drama, Thiller

Durată: 100 min

Rating: N 15

Frica de înălțime și lupta pentru supraviețuire ating noi culmi odată cu premiera thrillerului „Pericol la înălțime” care lovește marile ecrane cu un nou nivel de adrenalină. Două prietene aventuroase ajung pe vârful munţilor din Thailanda, unde terenul imprevizibil, vulnerabilitatea crescută și lipsa oricărui adăpost le aduce subit în fața unui pericol mortal.

Miercuri, Joi 19:00

Sacrifice/ Sacrificiul Avanpremiera

Regia: Romain Gavras

Cu: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, John Malkovich, Vincent Cassel

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie

Durată: 103 min

Rating: N 15

În timpul unei gale caritabile pline de vedete, miliardari și discursuri goale, un star de cinema aflat în plină criză existențială (Chris Evans) este luat ostatic de o luptătoare radicală (Anya Taylor-Joy) și adepții ei devotați. Pe măsură ce noaptea se cufundă în haos, începe atât o călătorie interioară, cât și o aventură în lumea exterioară, iar granița dintre joc și credință, salvare și sacrificiu începe să se estompeze.

Miercuri, Joi 19:25

Handbook for Superheroes / Cum să devii supererou: Masca roșie Avanpremiera

Regia: Anoo Bhagavan, Patrik Forsberg

Cu: Malte Gårdinger, Robert Gustafsson, Suzanne Reuter, Gizem Erdogan, Shebly Niavarani

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 91 min

Rating: AG

Lisa tocmai s-a mutat în orașul Rosenhill și încearcă să-și găsească locul. Într-o zi, descoperă un manual din care poate învăța să dobândească superputeri. Devine supereroina Masca Roșie și împiedică furtul unei monede rare. Dar când Wolfgang, capul lumii interlope, îl răpește pe primar ca să pună mâna pe monedă, situația devine critică. Va reuși Lisa să-și unească forțele cu foștii ei agresori și să-l învingă pe Wolfgang înainte ca acesta să fure o comoară veche de 700 de ani, menită să salveze orașul de la distrugere?

Dublat: Sambata, Duminica 12:30

The Dog Stars / Constelația câinelui

Regia: Ridley Scott

Cu: Margaret Qualley, Guy Pearce, Josh Brolin, Jacob Elordi

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thiller

Durată: 118 min

Rating: N 15

Bazat pe romanul bestseller semnat de Peter Heller, „Constelația câinelui”, noul thriller epic regizat de Ridley Scott, este plasat într-o lume în care supraviețuirea este un instinct, dar umanitatea rămâne o alegere.

Filmul spune povestea lui Hig, un tânăr pilot care a supraviețuit epidemiei în care un virus devastator a decimat omenirea, însă și-a pierdut soția în timpul tragediei care a schimbat pentru totdeauna lumea.

Vineri pana Joi 21:30

Mutiny / Trădare la nivel înalt

Regia: Jean-François Richet

Cu: Jason Statham, Annabelle Wallis, Jason Wong, Ben Cartwright

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 95 min

Rating: N 15

După ce șeful său, un miliardar din industrie, este ucis chiar sub ochii lui, lui Cole Reed i se înscenează crima, iar acesta este nevoit să fugă în timp ce încearcă să descopere o conspirație internațională.

Vineri pana Marti 19:30

Miercuri, Joi 17:25

One Night Only / Aventură de o noapte

Regia: Will Gluck

Cu: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke, Molly Ringwald, Julia Fox

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Proaspăt părăsit, Owen, și romantica incurabilă Allie par să fie singurii oameni singuri din oraș care își doresc mai mult decât o aventură de o noapte. Între ei se aprinde imediat o scânteie, însă o serie de încurcături și întâmplări neprevăzute îi țin departe unul de celălalt. În timp ce aleargă prin oraș, când unul spre celălalt, când în direcții opuse, s-ar putea să descopere că ceea ce își doresc cel mai mult este mai aproape decât cred.

Vineri pana Marti 18:50

Miercuri, Joi 16:55

Insidious: Out of the Further / Insidious: Ei sunt printre noi

Regia: Jacob Chase

Cu: Sam Spruell, Lin Shaye, Maisie Richardson-Sellers, Brandon Perea, Amelia Eve

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 106 min

Rating: IM 18

Gemma, o tânără mamă care își crește fiica în casa în care ea însăși a crescut, realizează că poate pătrunde pe tărâmul sufletelor pierdute, situat în inima universului „Insidious”. Când o forță malefică îi ia urma, Gemma descoperă o abilitate care schimbă totul: nu doar că poate pătrunde în „The Further”, ci poate aduce înapoi în lumea reală ceea ce trăiește acolo. Odată ce demonii își dau seama de puterea ei, lumea noastră devine terenul lor de joacă.

Vineri pana Marti 17:20

PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 88 min

Rating: AG

După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.

Dublat: Vineri pana Marti 11:45; 13:45

Miercuri, Joi 11:45

The Pout-Pout Fish / Povestea peștelui posac

Regia: Destin Cretton

Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 92 min

Rating: AG

Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:30

Spider-Man: Brand New Day / Omul-Păianjen: O nouă zi 3D / VIP 3D

Regia: Destin Cretton

Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 150 min

Rating: AP 12

Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.

3D: Vineri pana Joi 14:30; 21:00

3D VIP: Vineri pana Joi 17:35

The Odyssey / Odiseea 2D / VIP 2D

Regia: Christopher Nolan

Cu: Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Istoric

Durată: 172 min

Rating: AP 12

Povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope.

2D: Vineri, Luni, Marti 15:35

Miercuri, Joi 13:40

2D VIP: Vineri pana Joi 14:20; 20:30

Moana / Vaiana VIP 3D

Regia: Thomas Kail

Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 120 min

Rating: AG

Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

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