Procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal, dat în urmărire națională. ICCJ a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile
Procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal, dat în urmărire națională. ICCJ a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile
Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, care ar fi intrat într-o discotecă având asupra sa un pistol letal deținut ilegal, un cuțit și un spray iritant-lacrimogen, va fi arestat preventiv pentru 30 de zile.
Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a admis contestația procurorilor, după ce acesta ar fi folosit obiectele împotriva polițiștilor, în urma refuzului de a fi legitimat.
A fost dat în urmărire generală de Poliția Română
Înalta Curte de Casație și Justiție a emis joi, 27 august, un mandat de arestare preventivă pe numele magistratului în vârstă de 49 de ani, acesta fiind acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii publice și două infracțiuni de ultraj.
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,,La data de 27.08.2026 Înalta Curte de Casație și Justitie a emis Mandat de Arestare Preventivă împotriva numitului Bucurica Radu George pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, tulburarea ordinii si linistei publice și a doua infracțiuni de ultraj.”, potrivit Poliția Română.
FOTO: Arhivă
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