Actualitate

Procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal, dat în urmărire națională. ICCJ a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal, dat în urmărire națională. ICCJ a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile 

Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, care ar fi intrat într-o discotecă având asupra sa un pistol letal deținut ilegal, un cuțit și un spray iritant-lacrimogen, va fi arestat preventiv pentru 30 de zile. 

Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a admis contestația procurorilor, după ce acesta ar fi folosit obiectele împotriva polițiștilor, în urma refuzului de a fi legitimat.

A fost dat în urmărire generală de Poliția Română 

Înalta Curte de Casație și Justiție a emis joi, 27 august, un mandat de arestare preventivă pe numele magistratului în vârstă de 49 de ani, acesta fiind acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii publice și două infracțiuni de ultraj.

Citește și: Cum motivează instanța respingerea arestării preventive a procurorului care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal

,,La data de 27.08.2026 Înalta Curte de Casație și Justitie a emis Mandat de Arestare Preventivă împotriva numitului Bucurica Radu George pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, tulburarea ordinii si linistei publice și a doua infracțiuni de ultraj.”, potrivit Poliția Română.

FOTO: Arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Numărul infecțiilor cu virusul West Nile în România este în creștere: În ultimele două luni au fost înregistrate 46 de cazuri și două decese

Bogdan Ilea

Publicat

acum 56 de secunde

în

27 august 2026

De

Numărul infecțiilor cu virusul West Nile în România este în creștere: În ultimele două luni au fost înregistrate 46 de cazuri și două decese În perioada 3 iunie – 25 august, în România au fost raportate 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 38 confirmate și 8 probabile, potrivit datelor transmise […]

Citește mai mult

Actualitate

Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

27 august 2026

De

Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener” Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, la 35 de ani de la proclamarea independenței. Acesta a evidențiat legăturile strânse dintre România și Republica Moldova și a reafirmat angajamentul țării […]

Citește mai mult

Actualitate

Foto | Cu 206 km/h pe Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Ce măsuri drastice au luat oameni legii

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

27 august 2026

De

Cu 206 km/h pe Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Ce măsuri drastice au luat oameni legii În cursul zilei de 26 august 2026, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au desfășurat o acțiune de tip „blitz”, în sistem „cascadă”, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive și pentru depistarea șoferilor care nu respectă […]

Citește mai mult