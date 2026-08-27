Curier Județean

Foto | Mirela Molnar și Adina Pașca, stiliste din Alba Iulia, „misiunea inimii” pentru seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice: „Au transformat frumusețea într-o formă de generozitate”

Lucian Dărămuș

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Mirela Molnar și Adina Pașca, stiliste din Alba Iulia, „misiunea inimii” pentru seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice: „Au transformat frumusețea într-o formă de generozitate”

Reprezentanții Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia au făcut public joi, 27 august 2026 ceea ce au numit „misiunea inimii”. Este vorba despre lecția de iubire necondiționată pe care două stiliste din Alba Iulia o predau, vizită după vizită, la căminul amintit. 

„Frumusețea nu stă întotdeauna în tendințe, culori sau coafuri impecabile. Uneori, ea se găsește într-un gest simplu, într-o mână întinsă cu căldură, într-o conversație purtată cu răbdare sau într-un zâmbet care apare atunci când te privești cu bucurie în oglindă.

Așa se întâmplă, de fiecare dată, la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, unde coafezele Mirela Molnar și Adina Pașca revin cu drag pentru a le oferi bunicilor momente de răsfăț, dar și ceva mult mai valoros: timp, atenție și apropiere sufletească.

Pentru cele două stiliste, aceste vizite au devenit mai mult decât o simplă activitate profesională. Sunt întâlniri pe care le fac din inimă și la care revin cu aceeași disponibilitate de a dărui. Gratuit, ele le oferă beneficiarilor servicii de înfrumusețare, transformând o tunsoare într-un prilej de conversație, voie bună și reconectare.

Pentru bunicii din cămin, revederea este de fiecare dată un motiv de bucurie. În jurul scaunului de coafor se adună povești, amintiri, glume și zâmbete. Fiecare foarfecă pare să taie, pentru câteva clipe, și din tristețea sau singurătatea unei zile obișnuite.

Dincolo de schimbarea de look, ceea ce rămâne este emoția unei întâlniri în care fiecare om se simte văzut, ascultat și important.

Prin gestul lor repetat, Mirela Molnar și Adina Pașca au transformat frumusețea într-o formă de generozitate și au făcut din aceste vizite o adevărată tradiție a binelui.

Iar oglinda, de această dată, nu reflectă doar chipuri proaspăt aranjate. Reflectă bucurie, demnitate și recunoștință.

Pentru că, uneori, cea mai frumoasă coafură nu este cea care schimbă un chip, ci cea care aduce lumină în suflet. Iar la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, bunătatea este, de fiecare dată, cea mai frumoasă formă de frumusețe”, au transmis reprezentanții Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia.

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