Update video | Accident rutier grav la Alba Iulia: Trei autoturisme implicate. O persoană se află în stop cardio-respirator, iar alte patru rănite / Traficul rutier este îngreunat

Accident rutier grav la Alba Iulia: Trei autoturisme implicate. O persoană se află în stop cardio-respirator, iar alte patru rănite / Traficul rutier este îngreunat

Un accident rutier a avut loc joi, 27 august 2026, pe Calea Moților din Alba Iulia. Potrivit primelor informații disponibile, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme.

În urma incidentului rutier, o persoană se află în stop cardio-respirator, iar salvatorii se luptă pentru a-i salva viața. Alte patru persoane au fost rănite.

,,Traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier în care sunt implicate trei autoturisme.

Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.”, a transmis IPJ Alba.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, intersectie str. Calea Motilor cu str. Albac.

In accident ar fi vorba despre 3 auto implicate, posibil 1 persoană încarcerată.

Forțe alocate: 1 autospecială descarcerare, 1 autospecială de stingere cu apa și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 ambulanță SAJ.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului. Ca urmare accidentului au rezultat 5 persoane ranite, dintre care una se află in stop cardio-respirator. Au fost incepute manevrele de resuscitare de catre echipajele medicale de la fața locului.

De asemenea, la fața locului se deplasează și o ambulanță Terapie Intensiva Mobilă SMURD.

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