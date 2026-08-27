Bărbat de 42 de ani din Câmpeni, reținut după ce a aruncat trei plicuri cu substanțe urât mirositoare într-un magazin din oraș: O angajată a avut nevoie de evaluare medicală
Bărbat de 42 de ani din Câmpeni, reținut după ce a aruncat trei plicuri cu substanțe urât mirositoare într-un magazin din oraș: O angajată a avut nevoie de evaluare medicală
Un bărbat de 42 de ani din Câmpeni a fost reținut după ce ar fi aruncat trei plicuri care conțin substanțe generatoare de mirosuri neplăcute, destinate farselor, în incinta unui magazin din orașul Câmpeni.
Unei angajate i s-a făcut rău, fiind necesară evaluarea medicală, însă nu a fost transportată la spital.
Potrivit IPJ Alba, la data de 26 august 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiuni de lovirea sau alte violențe.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în jurul orei 18.20, bărbatul ar fi aruncat trei plicuri care conțin substanțe generatoare de mirosuri neplăcute, destinate farselor, în incinta unui magazin din orașul Câmpeni, provocându-i unei angajate, o stare de rău.
Femeia în vârstă de 54 de ani, din comuna Horea a fost evaluată de către echipajul medical prezent, nefiind necesar transportul acesteia la spital.
Cercetările sunt continuate.
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