Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, la 35 de ani de la proclamarea independenței.
Acesta a evidențiat legăturile strânse dintre România și Republica Moldova și a reafirmat angajamentul țării noastre de a rămâne cel mai apropiat partener al statului de peste Prut.
„România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, fraților basarabeni!”, a transmis Ilie Bolojan pe rețelele sociale.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis joi un mesaj cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței țării. Ea a vorbit despre lupta generației Renașterii Naționale, despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova și despre cât contează unitatea, relatează Moldpres.
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