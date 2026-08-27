Curier Județean

27 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

în

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Polițiștii rutieri acționează astăzi, 27 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Teiuș, de 63 de ani, prins băut la volan pe DN 1: Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

în

27 august 2026

De

Bărbat din Teiuș, de 63 de ani, prins băut la volan pe DN 1: Ce alcoolemie avea Un bărbat din Teiuș, de 63 de ani, a fost prins de polițiști în timp ce se afla sub influența alcoolului pe DN 1, lângă Oiejdea.  Conform IPJ Alba, la data de 26 august 2026, în jurul orei […]

Citește mai mult

Curier Județean

1 septembrie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește 74 de ani de activitate: Zi festivă cu expoziție de păpuși din spectacolele teatrului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

27 august 2026

De

Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește 74 de ani de activitate: Zi festivă cu expoziție de păpuși din spectacolele teatrului Teatrul de Păpuși „Prichindel” împlinește, în data de 1 septembrie 2026, 74 de ani. În toți acești ani, artiști de ieri și de azi: actori, regizori, scenografi, compozitori, s-au străduit să aducă povești frumoase, vesele, antrenante […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

27 august 2026

De

SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității” În ultimii ani, în județul Alba, perioada verii a fost caracterizată în general de zile caniculare și secetă prelungită, lipsa precipitațiilor ducând la creșterea consumului de apă potabilă, care a fost folosită […]

Citește mai mult