Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 2 – 8 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Teambuilding 2D / VIP 2D Avanpremiera

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Matei Dima

Gen Film: Comedie

Durată: 110 min

Rating: N 15

După ce abia au supraviețuit unui teambuilding care le-a pus la încercare nu doar abilitățile sociale, ci și sănătatea mintală, Horia (Micutzu Cosmin Nedelcu) și gașca sunt acum parte dintr-o echipă de elită care încearcă să vândă un nou produs inovator: AI de PLM. Produsul oglindește echipa, adică este disfuncțional, iar șeful Oprea (Șerban Pavlu) decide că Horia si colegii lui au nevoie de coeziune ca să ducă proiectul la bun sfârșit, așa că îi trimite într-un nou teambuilding, de data asta, în străinătate: Republica Moldova – unde, în ciuda așteptărilor, ajung la un wine resort de lux cu vin la discreție.

2D: Luni pana Joi 21:00

2D VIP: Luni pana Joi 19:00

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom / Mielul Shaun – Aventuri de Halloween Avanpremiera

Regia: Steve Cox, Matthew Walker

Cu: Justin Fletcher, John Sparkes, Kate Harbour

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Horror

Durată: 91 min

Rating: AG

În ajunul Halloween-ului la ferma Mossy Bottom, entuziasmul se transformă în îngrijorare atunci când neîndemânaticul fermier strică plantația de dovleci. Shaun încearcă să o salveze cu experimente științifice, dar lucrurile o iau razna când o bestie sălbatică apare în pădure.

Fara Dialog: Vineri pana Duminica 13:50

Luni pana Joi 13:10

Digger

Regia: Alejandro G. Iñárritu

Cu: Tom Cruise, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 129 min

Rating: AP 12

Cel mai puternic om din lume pornește într-o misiune frenetică pentru a demonstra că este salvatorul omenirii înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul. Cruise interpretează rolul principal, alături de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons. În distribuție mai apar Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman și Sophie Wilde.

Vineri pana Duminica 21:00

Luni pana Joi 18:30

Gentle Monster

Regia: Marie Kreutzer

Cu: Léa Seydoux, Catherine Deneuve, Jella Haase, Laurence Rupp, Sylvester Groth

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 114 min

Rating: N 15

După ce se mută împreună cu familia la țară, o pianistă celebră (Léa Seydoux) descoperă un adevăr devastator care o obligă să se confrunte cu complexitatea iubirii, a încrederii și a trădării.

Vineri pana Duminica 19:00

Luni pana Joi 18:50

Verity

Regia: Michael Showalter

Cu: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Gen Film: Crima, Drama, Mister, Romantic, Thriller

Durată: 114 min

Rating: N 15

Lowen Ashleigh este angajată de Jeremy Crawford pentru a scrie în numele soției sale, Verity, autoare de bestselleruri, care nu-și mai poate termina romanele după ce a suferit un accident. În timp ce locuiește la familia Crawford pentru a lucra, Lowen descoperă adevăruri tulburătoare despre Verity.

Vineri pana Joi 21:15

Girl in the Clouds / Fata din nori

Regia: Philippe Riche

Cu: Jamel Debbouze, Louane Emera, Grégoire Ludig

Gen Film: Animatie

Durată: 88 min

Rating: AG

O șoricică de bibliotecă de 12 ani primește în grijă o pană magică ce poate îndeplini orice dorință pe care o scrie. Alături de porcușorul ei de Guineea vorbitor, pornește într-o aventură periculoasă pentru a salva planeta de la distrugerea mediului.

Dublat: Vineri pana Joi 13:20

Atlasul Universului

Regia: Paul Negoescu

Cu: Matei Donciu, Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Andrei Mateiu

Gen Film: Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Atlasul Universului spune povestea lui Filip, un băiețel de 10 ani, a cărui bucurie de a-și cumpăra o pereche de încălțări pentru un mult așteptat meci de fotbal este umbrită de faptul că primește, din greșeală, doi pantofi pentru piciorul drept. Filip trebuie să pornească singur în căutarea perechii potrivite.

Vineri pana Duminica 15:40

Luni pana Joi 15:10

Avengers: Endgame Encore 3D

Regia: Anthony Russo, Joe Russo

Cu: Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Tom Holland, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 182 min

Rating: AP 12

Plutind în voia sorții, în adâncul spațiului, fără apă sau mâncare și cu rezervele de aer pe terminate, Tony Stark înregistrează un mesaj pentru Pepper Potts, în speranța că, într-o bună zi, probabil mult după ce el nu va mai fi decât un schelet mumificat la bordul unei nave în derivă, vorbele lui vor ajunge la destinatar. Între timp, Răzbunătorii care au supraviețuit decimării provocate de Thanos cu un simplu pocnet din degete, adică Thor, Black Widow, Captain America și Bruce Banner (cu Hulk făcut ghem de frică și încă reticent la ideea de a-și arăta fața în public), încearcă să găsească o cale de a-și salva prietenii, aliații și, mă rog, acea jumătate de univers care nu a supraviețuit semi-zeului malefic ce a nimicit viața pe o scară greu de imaginat.

Vineri pana Duminica 17:30

Luni pana Joi 15:00

Heart of the Beast / În inima sălbăticiei VIP 2D

Regia: David Ayer

Cu: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Thriller

Durată: 101 min

Rating: AP 12

Nu contează pentru cine trăiești… ci pentru cine ai fi gata să mori.

După un accident aviatic cumplit, un ofițer din Forțele Speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Împreună, sunt nevoiți să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii.

Vineri pana Duminica 19:20; 21:30

Luni pana Joi 21:30

Resident Evil

Regia: Zach Cregger

Cu: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson

Gen Film: Actiune, Horror, Mister, SF

Durată: 90 min

Rating: IM 18

Povestea urmărește un curier ghinionist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat. În scurt timp, acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui.

Vineri pana Duminica 17:10

Luni pana Joi 17:00

Cats in the Museum: Treasures of Egypt / Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov, Snezhana Samokhina, Darya Blokhina

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

La doi ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale Ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la o mie de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată.

Dublat: Vineri pana Duminica 12:00

Coyote vs. Acme

Regia: Dave Green

Cu: John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic, Comedie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

După ce produsele ACME îl dezamăgesc încă o dată în încercarea sa neobosită de a-l prinde pe Road Runner, Wile E. Coyote decide să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată Corporația ACME.

Dublat: Vineri pana Duminica 15:10

PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 88 min

Rating: AG

După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30

Spider-Man: Brand New Day / Omul-Păianjen: O nouă zi VIP 3D

Regia: Destin Cretton

Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 150 min

Rating: AP 12

Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.

Vineri pana Duminica 13:00

Luni pana Joi 12:50

The Odyssey / Odiseea VIP 2D

Regia: Christopher Nolan

Cu: Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Istoric

Durată: 172 min

Rating: AP 12

Povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope.

Vineri pana Duminica 16:00

Luni pana Joi 15:45

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

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