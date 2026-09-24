Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Digger Avanpremiera
Regia: Alejandro G. Iñárritu
Cu: Tom Cruise, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 129 min
Rating: AP 12
Cel mai puternic om din lume pornește într-o misiune frenetică pentru a demonstra că este salvatorul omenirii înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul. Cruise interpretează rolul principal, alături de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons. În distribuție mai apar Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman și Sophie Wilde.
Miercuri, Joi 21:00
Gentle Monster Avanpremiera
Regia: Marie Kreutzer
Cu: Léa Seydoux, Catherine Deneuve, Jella Haase, Laurence Rupp, Sylvester Groth
Gen Film: Drama, Thriller
Durată: 114 min
Rating: N 15
După ce se mută împreună cu familia la țară, o pianistă celebră (Léa Seydoux) descoperă un adevăr devastator care o obligă să se confrunte cu complexitatea iubirii, a încrederii și a trădării.
Miercuri, Joi 21:15
Verity Avanpremiera
Regia: Michael Showalter
Cu: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett
Gen Film: Crima, Drama, Mister, Romantic, Thriller
Durată: 114 min
Rating: N 15
Lowen Ashleigh este angajată de Jeremy Crawford pentru a scrie în numele soției sale, Verity, autoare de bestselleruri, care nu-și mai poate termina romanele după ce a suferit un accident. În timp ce locuiește la familia Crawford pentru a lucra, Lowen descoperă adevăruri tulburătoare despre Verity.
Miercuri, Joi 21:30
Girl in the Clouds / Fata din nori Avanpremiera
Regia: Philippe Riche
Cu: Jamel Debbouze, Louane Emera, Grégoire Ludig
Gen Film: Animatie
Durată: 88 min
Rating: AG
O șoricică de bibliotecă de 12 ani primește în grijă o pană magică ce poate îndeplini orice dorință pe care o scrie. Alături de porcușorul ei de Guineea vorbitor, pornește într-o aventură periculoasă pentru a salva planeta de la distrugerea mediului.
Dublat: Vineri pana Marti 11:40
Miercuri, Joi 12:50
Atlasul Universului
Regia: Paul Negoescu
Cu: Matei Donciu, Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Andrei Mateiu
Gen Film: Familie
Durată: 85 min
Rating: AG
Atlasul Universului spune povestea lui Filip, un băiețel de 10 ani, a cărui bucurie de a-și cumpăra o pereche de încălțări pentru un mult așteptat meci de fotbal este umbrită de faptul că primește, din greșeală, doi pantofi pentru piciorul drept. Filip trebuie să pornească singur în căutarea perechii potrivite.
Vineri pana Marti 13:25; 16:30
Miercuri, Joi 13:50
Avengers: Endgame Encore 3D
Regia: Anthony Russo, Joe Russo
Cu: Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Tom Holland, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF
Durată: 182 min
Rating: AP 12
Plutind în voia sorții, în adâncul spațiului, fără apă sau mâncare și cu rezervele de aer pe terminate, Tony Stark înregistrează un mesaj pentru Pepper Potts, în speranța că, într-o bună zi, probabil mult după ce el nu va mai fi decât un schelet mumificat la bordul unei nave în derivă, vorbele lui vor ajunge la destinatar. Între timp, Răzbunătorii care au supraviețuit decimării provocate de Thanos cu un simplu pocnet din degete, adică Thor, Black Widow, Captain America și Bruce Banner (cu Hulk făcut ghem de frică și încă reticent la ideea de a-și arăta fața în public), încearcă să găsească o cale de a-și salva prietenii, aliații și, mă rog, acea jumătate de univers care nu a supraviețuit semi-zeului malefic ce a nimicit viața pe o scară greu de imaginat.
Vineri pana Marti 20:20
Miercuri, Joi 17:30
Runner / Curierul
Regia: Scott Waugh
Cu: Alan Ritchson, Owen Wilson, Leila George, Rodrigo Santoro, Peta Sergeant
Gen Film: Actiune, Comedie, Thriller
Durată: 97 min
Rating: N 15
Hank Malone (Alan Ritchson), fost militar și curier de elită, are la dispoziție doar trei ore pentru a transporta de la Los Angeles la Santa Barbara un ficat destinat transplantului unei fetițe de șapte ani. Silit să facă echipă cu Ben Bishop (Owen Wilson), un partener cât se poate de neașteptat, Hank devine ținta unui cartel nemilos care vrea organul pentru propriul lider. Urmăriți din toate părțile și amenințați de trădări, cei doi trebuie să supraviețuiască unei curse mortale și să livreze încărcătura înainte de a fi prea târziu.
Vineri pana Marti 18:20
Miercuri, Joi 15:30
Hope / Hope: Atacul final
Regia: Hong-jin Na
Cu: Jeong-min Hwang, In-seong Jo, Jung Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander
Gen Film: Actiune, Drama, Mister, SF, Thriller
Durată: 160 min
Rating: N 15
În timp ce ajutoarele au fost redirecționate pentru a stinge incendii de pădure, iar toate comunicațiile din orașul Hope au fost întrerupte, șeful de poliție și ajutorul său sunt singurii care trebuie să se ocupe de siguranța rezidenților. După un atac fulgerător și complet debusolant, polițiștii împreună cu o mâna de localnici curajoși pornesc pe urmele fiarei în munți, dar se trezesc vânați la rândul lor. Ceea ce începe din ignoranță sădește sămânța dezastrului, escaladând prin conflicte umane într-o tragedie de proporții cosmice.
Vineri pana Marti 20:40
Miercuri, Joi 18:15
Heart of the Beast / În inima sălbăticiei VIP 2D
Regia: David Ayer
Cu: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe
Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Thriller
Durată: 101 min
Rating: AP 12
Nu contează pentru cine trăiești… ci pentru cine ai fi gata să mori.
După un accident aviatic cumplit, un ofițer din Forțele Speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Împreună, sunt nevoiți să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii.
Vineri pana Marti 19:25; 21:30
Miercuri, Joi 19:25
3 zile în septembrie
Regia: Tudor Giurgiu
Cu: Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 75 min
Rating: N 15
Apariția intempestivă a amantei logodnicului ei o determină pe Bianca să fugă de la propria petrecere de nuntă, lansându-se într-o odisee haotică și eliberatoare pe străzile pustii ale unei stațiuni de pe litoral.
Vineri pana Marti 17:10
Miercuri, Joi 14:45
Resident Evil
Regia: Zach Cregger
Cu: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson
Gen Film: Actiune, Horror, Mister, SF
Durată: 90 min
Rating: IM 18
Povestea urmărește un curier ghinionist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat. În scurt timp, acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui.
Vineri pana Marti 18:50
Miercuri, Joi 16:25
Cats in the Museum: Treasures of Egypt / Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt
Regia: Vasiliy Rovenskiy
Cu: Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov, Snezhana Samokhina, Darya Blokhina
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durată: 90 min
Rating: AG
La doi ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale Ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la o mie de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată.
Dublat: Vineri pana Marti 12:30
Miercuri, Joi 12:00
Coyote vs. Acme
Regia: Dave Green
Cu: John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne
Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic, Comedie, Familie
Durată: 98 min
Rating: AG
După ce produsele ACME îl dezamăgesc încă o dată în încercarea sa neobosită de a-l prinde pe Road Runner, Wile E. Coyote decide să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată Corporația ACME.
Dublat: Vineri pana Marti 15:10
PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor
Regia: Cal Brunker
Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF
Durată: 88 min
Rating: AG
După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.
Dublat: Vineri pana Marti 14:30
Spider-Man: Brand New Day / Omul-Păianjen: O nouă zi VIP 3D
Regia: Destin Cretton
Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF
Durată: 150 min
Rating: AP 12
Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.
Vineri pana Joi 13:10
The Odyssey / Odiseea VIP 2D
Regia: Christopher Nolan
Cu: Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Istoric
Durată: 172 min
Rating: AP 12
Povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope.
Vineri pana Joi 16:10
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.
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Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 18-24 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall <img class="aligncenter size-full wp-image-1011297" src="https://ziarulunirea.ro/wp-content/uploads/2026/09/program-cinema-18-24septembrie-2026.webp" alt="" width="1200" height="865" / Avengers: Endgame Encore Avanpremiera Regia: Anthony Russo, Joe Russo Cu: Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Tom Holland, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, […]
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