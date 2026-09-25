Monden-Clubbing

25-27 septembrie 2026 | Compania de Teatru Skepsis va reprezenta Alba Iulia la Festivalul Național de Teatru ,,Tanța și Costel” de la Medgidia, cu spectacolul ,,Farmacia”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

25-27 septembrie 2026 | Compania de Teatru Skepsis va reprezenta Alba Iulia la Festivalul Național de Teatru ,,Tanța și Costel” de la Medgidia, cu spectacolul ,,Farmacia”

Compania de teatru SKEPSIS va participa în perioada 25-27 septembrie 2026, la cea de-a XIII-a ediție a Festivalulului Național de Teatru ”Tanța și Costel”, organizat de Primăria Municipiului Medgidia, prin Casa de Cultură „I. N. Roman” în colaborare cu Garnizoana Medgidia.

Anul acesta, evenimentul va reuni opt trupe de teatru, din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoj și Medgidia, oferind publicului o serie de spectacole diverse ca gen și abordare. Festivalul reușește să atragă un public numeros la fiecare ediție, fiind un reper important în viața culturală și socială a orașului.

Compania de teatru Skepsis va participa în program cu spectacolul FARMACIA, creat de Viorel Cioflică pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu.

Invitația organizatorilor ne onorează și revenim cu bucurie la un festival și un oraș care ne-a primit în fiecare an cu căldură și cu entuziasm. Publicul din Medgidia așteaptă an de an spectacolele cu Skepsis, fapt pentru care ne străduim mereu să surprindem și să venim cu propuneri noi.

Anul acesta am propus o comedie în genul absurdului, care dincol de paradoxurile cu care provoacă spectatorii, subliniază o serie de aspecte care pun sub semnul întrebării adevărurile pe care de obicei le acceptăm automat” – Viorel Cioflică, Skepsis.

Programul detaliat al evenimentului se regăsește pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia :

https://primaria-medgidia.ro/2026/09/22/festivalul-de-teatru-tanta-si-costel-la-medgidia/

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Monden-Clubbing

Monden-Clubbing

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

24 septembrie 2026

De

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Digger Avanpremiera Regia: Alejandro G. Iñárritu Cu: Tom Cruise, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman Gen Film: Comedie, Drama Durată: 129 min Rating: AP 12 Cel mai puternic om din lume […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

Festivalul Internațional de Teatru APOLLO, ediția a XII-a – ecouri internaționale: ,,Fiecare reprezentație a fost o piesă de puzzle dintr-un tablou grandios dedicat libertății de exprimare”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

22 septembrie 2026

De

Festivalul Internațional de Teatru APOLLO, ediția a XII-a – ecouri internaționale: ,,Fiecare reprezentație a fost o piesă de puzzle dintr-un tablou grandios dedicat libertății de exprimare” În perioada 11-14 septembrie 2026 Asociația Grupul Skepsis a organizat la Alba Iulia cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, reunind la Alba Iulia 115 participanți […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

24 septembrie 2026 | Muzica Renașterii răsună la Palatul Principilor Transilvaniei: Turneul „Iter Musicum Europae” ajunge la Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum o săptămână

în

17 septembrie 2026

De

24 septembrie 2026 | Muzica Renașterii răsună la Palatul Principilor Transilvaniei: Turneul „Iter Musicum Europae” ajunge la Alba Iulia Palatul Principilor Transilvaniei va găzdui joi, 24 septembrie, de la ora 19:00, concertul „Iter Musicum Europae”, o incursiune în universul sonor al Europei Renașterii, cu muzică interpretată pe instrumente de epocă. Accesul publicului la concert este […]

Citește mai mult