25-27 septembrie 2026 | Compania de Teatru Skepsis va reprezenta Alba Iulia la Festivalul Național de Teatru ,,Tanța și Costel” de la Medgidia, cu spectacolul ,,Farmacia”

Compania de teatru SKEPSIS va participa în perioada 25-27 septembrie 2026, la cea de-a XIII-a ediție a Festivalulului Național de Teatru ”Tanța și Costel”, organizat de Primăria Municipiului Medgidia, prin Casa de Cultură „I. N. Roman” în colaborare cu Garnizoana Medgidia.

Anul acesta, evenimentul va reuni opt trupe de teatru, din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoj și Medgidia, oferind publicului o serie de spectacole diverse ca gen și abordare. Festivalul reușește să atragă un public numeros la fiecare ediție, fiind un reper important în viața culturală și socială a orașului.

Compania de teatru Skepsis va participa în program cu spectacolul FARMACIA, creat de Viorel Cioflică pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu.

”Invitația organizatorilor ne onorează și revenim cu bucurie la un festival și un oraș care ne-a primit în fiecare an cu căldură și cu entuziasm. Publicul din Medgidia așteaptă an de an spectacolele cu Skepsis, fapt pentru care ne străduim mereu să surprindem și să venim cu propuneri noi.

Anul acesta am propus o comedie în genul absurdului, care dincol de paradoxurile cu care provoacă spectatorii, subliniază o serie de aspecte care pun sub semnul întrebării adevărurile pe care de obicei le acceptăm automat” – Viorel Cioflică, Skepsis.

Programul detaliat al evenimentului se regăsește pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia :

https://primaria-medgidia.ro/2026/09/22/festivalul-de-teatru-tanta-si-costel-la-medgidia/

Secțiune Știri sub articolul principal