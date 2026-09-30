Primăria Alba Iulia pregătește modernizarea sistemului de semaforizare din oraș: Peste 70.000 de lei pentru echipamente, butoane pietonale și optimizarea traficului

Primăria Alba Iulia pregătește o nouă intervenție asupra infrastructurii de circulație, prin modernizarea sistemului de semaforizare rutieră, într-un proiect cu o valoare estimată de 70.247 de lei, fără TVA. Achiziția vizează furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a unor echipamente noi, instalarea de lămpi suplimentare pentru verde intermitent, introducerea butoanelor de solicitare a traversării pietonale, integrarea instalațiilor în sistemul de management al traficului și constituirea unui stoc minim de componente necesare intervențiilor ulterioare.

Potrivit caietului de sarcini, obiectivul principal îl reprezintă fluidizarea circulației și îmbunătățirea siguranței rutiere în intersecțiile și la trecerile de pietoni din municipiu. Intervenția presupune atât modificări asupra echipamentelor existente, cât și optimizarea diagramelor și programelor de semaforizare, precum și introducerea semafoarelor în noi intersecții și la noi treceri de pietoni.

În documentație este indicată existența unei infrastructuri extinse, cu instalații provenite de la producătorii Swarco Trafic și La Semaforica, ceea ce impune compatibilitatea echipamentelor care urmează să fie furnizate cu sistemele deja aflate în exploatare.

Inventarul tehnic aferent infrastructurii Swarco Trafic cuprinde 24 de stâlpi consolă pentru semafoare, doi stâlpi consolă LPR, 44 de stâlpi simpli, 152 de semafoare cu trei lămpi montate pe stâlp și 102 semafoare pentru vehicule montate pe consolă. Rețeaua include, de asemenea, 68 de semafoare pentru bicicliști, 202 semafoare pentru pietoni, 73 de semafoare cu flash intermitent, 202 dispozitive acustice pentru pietoni, 40 de automate de dirijare a circulației și tot atâtea cabinete pentru automate.

În aceeași infrastructură sunt inventariate 23 de surse UPS de 1000 VA, 70 de camere video, 20 de camere LPR și 50 de dispozitive push-button. Lista este completată de echipamente de comunicații, routere cu firewall, switch-uri, dispozitive de securitate pentru cabinete și sisteme AVL.

Sistemul La Semaforica cuprinde, la rândul său, 16 semafoare normale cu trei lămpi, 18 semafoare cu trei lămpi montate pe consolă, 28 de semafoare pentru pietoni, 14 dispozitive acustice de avertizare, șase automate de dirijare a circulației și 12 dispozitive push-button. Cantitățile sunt cele consemnate în inventarul documentației și nu reprezintă, în mod automat, numărul echipamentelor care vor fi achiziționate efectiv prin această procedură.

Intervențiile sunt raportate la o rețea care cuprinde 30 de intersecții semaforizate și 24 de treceri de pietoni. Printre amplasamentele menționate se numără intersecțiile Ferdinand – Încoronării, București – I.C. Brătianu, Ardealului – Primăverii, Ardealului – Piața Iuliu Maniu, Târgului – Petru Dobra, Gheorghe Doja – Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu – zona Alba Mall, Tudor Vladimirescu – Republicii, Bulevardul Republicii – Arieșului, Revoluției – Calea Moților și Revoluției – Bulevardul Transilvania.

În ceea ce privește trecerile de pietoni, documentația indică puncte precum Regimentul 5 Vânători – Digului, Ferdinand – Moldovei, I.C. Brătianu – Piața Națiunii, Tudor Vladimirescu – Prieteniei, Bulevardul Republicii – zona Selgros și Revoluției – Spitalul Municipal. În sistemul de supraveghere sunt inventariate și 69 de camere PTZ, respectiv 20 de camere LPR amplasate în zece locații.

Unul dintre elementele importante ale proiectului îl constituie instalarea unor lămpi suplimentare pentru verde intermitent și a butoanelor destinate solicitării traversării pietonale. În paralel, prestatorul va trebui să realizeze modificări și optimizări ale diagramelor de semaforizare, inclusiv propuneri privind matricile de intersecție și timpii de funcționare pentru orele de vârf, perioadele cu trafic redus și regimul galben intermitent.

Aceste operațiuni presupun nu doar furnizarea unor componente fizice, ci și configurarea și integrarea lor în sistemul de management al traficului, astfel încât instalațiile să funcționeze în parametrii solicitați de beneficiar.

Potrivit documentației, furnizarea, montajul, punerea în funcțiune și integrarea echipamentelor trebuie realizate în termen de 45 de zile de la emiterea comenzii ferme. Pentru modificarea și optimizarea diagramelor de semaforizare este prevăzut un termen de 15 zile, în timp ce echipamentele destinate constituirii stocului minim trebuie furnizate în 30 de zile. Invitația de participare menționează însă un termen de livrare de 15 zile de la transmiterea comenzii ferme, diferență care trebuie avută în vedere la interpretarea condițiilor contractuale.

Achiziția a fost lansată prin procedura de achiziție directă, conform invitației nr. 117183 din 29 septembrie 2026, valoarea estimată fiind de 70.247 de lei fără TVA. Finanțarea este asigurată din bugetul local al municipiului, iar criteriul de atribuire stabilit este prețul cel mai scăzut.

Ofertele trebuie să rămână valabile timp de 30 de zile, iar termenul-limită pentru depunere este 5 octombrie 2026. Documentele pot fi transmise în plic închis la Registratura Primăriei Alba Iulia, camera 8, sau prin e-mail, la adresa [email protected]. Ofertanții trebuie să prezinte propunerea tehnică și financiară, certificatul constatator ONRC, formularele și declarațiile privind motivele de excludere și conflictul de interese. Prețul trebuie exprimat în lei, fără TVA, fiind ferm și neactualizabil. Plata este prevăzută în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii.

În documentația tehnică se face referire și la fișele TM01–TM17, aferente obiectivului „Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lotul II”, în care producătorul indicat pentru echipamentele prezentate este Swarco Futurit. Specificațiile prevăd corpuri de semafor cu tehnologie LED, lentile stabilizate UV și rezistente la șoc, protecție IP55 pentru corp și IP65 pentru lampă, precum și funcționare la temperaturi cuprinse între -40°C și +60°C.

Sunt prevăzute alimentarea în intervalul 195–253 VAC, o putere de maximum 8 W pentru fiecare lampă, în funcție de tipul echipamentului, și o durată de viață solicitată de minimum zece ani. Fișele tehnice includ și cerințe privind compensarea automată a emisiei luminoase în cazul defectării unui LED, pentru menținerea intensității și uniformității luminoase. Aceste specificații aparțin documentației tehnice menționate și nu trebuie confundate cu o listă certă a produselor comandate prin achiziția directă de 70.247 de lei.

Responsabilitatea executării lucrărilor revine prestatorului, care trebuie să asigure furnizarea echipamentelor, montajul, punerea în funcțiune și integrarea în sistemul de management al traficului. Oferta tehnică trebuie să includă metodologia de execuție pentru fiecare intersecție, planul de semnalizare rutieră temporară, resursele umane și logistice, precum și procedurile de testare și recepție.

Sunt solicitate documente privind experiența și calificarea personalului implicat, inclusiv pentru managerul de proiect, inginerul constructor, electricianul autorizat ANRE și specialistul IT/automatizări. Primăria urmează să asigure suportul tehnic în teren și obținerea avizelor necesare, inclusiv avizul Poliției Rutiere pentru modificările privind dirijarea circulației.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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