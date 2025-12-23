PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP de Crăciun 2025 și Revelion 2026 în zona metropolitană Alba Iulia

Societatea de Transport Public SA Alba Iulia își adaptează programul de transport cu prilejul sărbătorii de Crăciun 2025 și Revelion 2026 în Alba Iulia.

Programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, în Zonele Metropolitane 1-7 se va modifica după cum urmează:

-25 și 26 decembrie 2025 – program de duminică;

-1 și 2 ianuarie 2026 – program de duminică;

-6 și 7 ianuarie 2026 – program de duminică.

Foarte important: autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior!

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud, Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Lunca Ampoiței, Ampoița, Lunca Meteșului, Remetea, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra, Mesentea, Coșlariu, Henig, Teiuș, Cricău, Benic, Tibru, Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Stremț, Cetea, Geomal, Geoagiu de Sus, Întregalde, Valea Mănăstirii, Berghin, Ghirbom, Vingard) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588.

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro

