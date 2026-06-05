Taxa de trecere pe Podul Giurgiu-Ruse poate fi plătită electronic din 15 iunie 2026. CNAIR a lansat eTarifGiurgiuPod
Taxa de trecere pe Podul Giurgiu-Ruse poate fi plătită electronic din 15 iunie 2026. CNAIR a lansat eTarifGiurgiuPod
Sistemul electronic de plată a taxei de trecere pe Podul Giurgiu-Ruse va deveni operațional de la data de 15 iunie 2026. Denumit eTarifGiurgiuPod, acesta permite achitarea online sau prin aplicație mobilă a tarifului și are ca obiectiv principal fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare la frontiera rutieră dintre România și Bulgaria.
Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod, care permite plata electronică a taxei de trecere pe Podul Giurgiu-Ruse, a fost recepționat și urmează să devină operațional începând din 15 iunie. Inițiativa urmărește fluidizarea traficului și creșterea capacității de procesare a vehiculelor.
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că sistemul informatic eTarifGiurgiuPod este pregătit pentru punerea în funcțiune. Potrivit acestuia, sistemul va deveni operațional la data de 15 iunie 2026, după publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului de ministru.
„Sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) reprezintă o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, bazată pe o configurație cu două benzi dedicate în regim de preplată, integrată cu o platformă informatică disponibilă atât WEB, cât și prin aplicație mobilă. La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid”, a explicat Cristian Pistol printr-un mesaj publicat pe Facebook.
În prima etapă, sistemul va fi disponibil doar pentru autoturisme, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv pentru transportul de marfă de mare tonaj.
Pistol susține că acest demers va contribui la fluidizarea traficului în zona de taxare, la creșterea capacității de procesare a vehiculelor și la reducerea intervenției umane în procesul de încasare.
„Sistemul eTarifGiurgiuPod contribuie la digitalizarea și eficientizarea proceselor de colectare a tarifelor de trecere, aliniindu-se standardelor moderne de mobilitate și infrastructură inteligentă”, a precizat directorul CNAIR.
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