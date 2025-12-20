PROGRAM magazine de Crăciun 2025, Revelion și Anul Nou 2026 în Alba: Când vor fi deschise Lidl, Carrefour, Profi, Selgros, Penny, Kaufland, mall-urile în perioada sărbătorilor de iarnă
Crăciunul și finalul de an se apropie cu pași repezi și mulți români au început deja pregătirile pentru masa festivă de sărbători, iar supermarket-urile și hypermarket-urile sunt deja aglomerate pentru cumpărături în această perioadă.
Programul de funcționare al magazinelor va suferi modificări în zilele de 24, 25 și 26 decembrie, dar și 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie 2026.
Programul Kaufland de Sărbători 2025
24 decembrie 2025 07:00-18:00
25 decembrie 2025 ÎNCHIS
26 decembrie 2025 09.00- 18.00
31 decembrie 2025 07:00-18:00
1 ianuarie 2026 ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 10.00 – 18.00
Program Lidl de Sărbători 2025
24 decembrie 07:00 – 18:00.
25 decembrie ÎNCHIS
26 decembrie ÎNCHIS
31 decembrie 2025 07:00-18:00
1 ianuarie 2026 ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 10.00 – 18.00
Program Carrefour de Sărbători 2025
Hypermarket Carrefour
19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00
24 decembrie – 07:00 – 19:00
25 decembrie – închis
26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00
26 – 28 decembrie: 07:00 – 22:00
29 – 30 decembrie: 07:00 – 23:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie: ÎNCHIS
Carrefour Market
19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00
24 decembrie – 07:00 – 19:00
25 decembrie – închis
26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00
27 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: ÎNCHIS
Programul Penny de Sărbători 2025
19-23 decembrie 2025 – Program normal, 07.00 – 22.00;
24 decembrie 2025 – Program special, 07.00 – 18.00;
25 decembrie 2025 – Închis;
26 decembrie 2025 – Program scurt, 10.00 – 18.00.
27–30 decembrie 2025: 07:00–22:00
31 decembrie 2025: 07:00–18:00
1 ianuarie 2026: ÎNCHIS
2 ianuarie 2026: 10:00–18:00
Programul Profi de Sărbători 2025
24 decembrie 2025: Magazinele se închid la ora 19.00;
25 decembrie 2025: Închis;
26 decembrie 2025: Program 10.00 – 18.00.
31 decembrie: Magazinele Profi se vor închide la ora 19:00
1 ianuarie: ÎNCHIS
2 ianuarie 2026: 10:00-18:00
Program Selgros de Sărbători 2025
24 decembrie 2025- 08.00-17.00
25 decembrie 2025- ÎNCHIS
26 decembrie 2025- 08.00-20.00
31 decembrie 2025 – 08:00 – 17:00
01 ianuarie 2026 – închis
02 ianuarie 2026 – 08:00 – 20:00
Program Carolina Mall Alba Iulia
20-23.12.2025- 10.00-22.00
24.12.2025 Ajunul Crăciunului 10.00- 18.00
25.12.2025 Prima zi de Crăciun ÎNCHIS
26-27.12.2025 10.00-22.00
29-30 decembrie 2025 – 10.00-22.00
31 decembrie 2025 – 10.00 – 18.00
1 ianuarie 2026 – ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 – 10.00-22.00
Program Alba Mall
24 decembrie: 10.00-15.00
25 decembrie: ÎNCHIS
26 decembrie: 14.00-22.00
31 decembrie 2025 – 10.00 – 15.00
1 ianuarie 2026 – ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 – 14.00-22.00
