PROGRAM magazine de Crăciun 2025, Revelion și Anul Nou 2026 în Alba: Când vor fi deschise Lidl, Carrefour, Profi, Selgros, Penny, Kaufland, mall-urile în perioada sărbătorilor de iarnă

Crăciunul și finalul de an se apropie cu pași repezi și mulți români au început deja pregătirile pentru masa festivă de sărbători, iar supermarket-urile și hypermarket-urile sunt deja aglomerate pentru cumpărături în această perioadă.

Programul de funcționare al magazinelor va suferi modificări în zilele de 24, 25 și 26 decembrie, dar și 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie 2026.

Programul Kaufland de Sărbători 2025

24 decembrie 2025 07:00-18:00

25 decembrie 2025 ÎNCHIS

26 decembrie 2025 09.00- 18.00

31 decembrie 2025 07:00-18:00

1 ianuarie 2026 ÎNCHIS

2 ianuarie 2026 10.00 – 18.00

Program Lidl de Sărbători 2025

24 decembrie 07:00 – 18:00.

25 decembrie ÎNCHIS

26 decembrie ÎNCHIS

31 decembrie 2025 07:00-18:00

1 ianuarie 2026 ÎNCHIS

2 ianuarie 2026 10.00 – 18.00

Program Carrefour de Sărbători 2025

Hypermarket Carrefour

19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00

24 decembrie – 07:00 – 19:00

25 decembrie – închis

26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00

26 – 28 decembrie: 07:00 – 22:00

29 – 30 decembrie: 07:00 – 23:00

31 decembrie: 07:00 – 18:00

1 ianuarie: ÎNCHIS

Carrefour Market

19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00

24 decembrie – 07:00 – 19:00

25 decembrie – închis

26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00

27 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00

31 decembrie: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

Programul Penny de Sărbători 2025

19-23 decembrie 2025 – Program normal, 07.00 – 22.00;

24 decembrie 2025 – Program special, 07.00 – 18.00;

25 decembrie 2025 – Închis;

26 decembrie 2025 – Program scurt, 10.00 – 18.00.

27–30 decembrie 2025: 07:00–22:00

31 decembrie 2025: 07:00–18:00

1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

2 ianuarie 2026: 10:00–18:00

Programul Profi de Sărbători 2025

24 decembrie 2025: Magazinele se închid la ora 19.00;

25 decembrie 2025: Închis;

26 decembrie 2025: Program 10.00 – 18.00.

31 decembrie: Magazinele Profi se vor închide la ora 19:00

1 ianuarie: ÎNCHIS

2 ianuarie 2026: 10:00-18:00

Program Selgros de Sărbători 2025

24 decembrie 2025- 08.00-17.00

25 decembrie 2025- ÎNCHIS

26 decembrie 2025- 08.00-20.00

31 decembrie 2025 – 08:00 – 17:00

01 ianuarie 2026 – închis

02 ianuarie 2026 – 08:00 – 20:00

Program Carolina Mall Alba Iulia

20-23.12.2025- 10.00-22.00

24.12.2025 Ajunul Crăciunului 10.00- 18.00

25.12.2025 Prima zi de Crăciun ÎNCHIS

26-27.12.2025 10.00-22.00

29-30 decembrie 2025 – 10.00-22.00

31 decembrie 2025 – 10.00 – 18.00

1 ianuarie 2026 – ÎNCHIS

2 ianuarie 2026 – 10.00-22.00

Program Alba Mall

24 decembrie: 10.00-15.00

25 decembrie: ÎNCHIS

26 decembrie: 14.00-22.00

31 decembrie 2025 – 10.00 – 15.00

1 ianuarie 2026 – ÎNCHIS

2 ianuarie 2026 – 14.00-22.00

