Aproape 2 milioane de euro găsite în locuința lui Cristian Pomohaci, în timpul perchezițiilor. Anchetatorii au mers cu o mașină de numărat bani acasă la fostul preot
Aproape 2 milioane de euro găsite în locuința lui Cristian Pomohaci, în timpul perchezițiilor. Anchetatorii au mers cu o mașină de numărat bani acasă la fostul preot
Aproape 2 milioane de euro, în diferite valute, au fost găsite în locuința lui Cristian Pomohaci, în timpul perchezițiilor. Anchetatorii au mers cu o mașină de numărat bani acasă la fostul preot.
Fostul preot Cristian Pomohaci va sta după gratii în următoarele 30 de zile. După 3 ore de audieri, magistrații Judecătoriei Târgu Mureș au decis arestarea sa preventivă.
Acuzațiile sunt grave. Bărbatul de 57 de ani este cercetat pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală. La percheziții, anchetatorii au descins în două apartamente care i-ar aparține fostului preot, aflate în centrul orașului Târgu Mureș. Ar fi găsit mai multe sume de bani, în diferite valute, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 2 milioane de euro.
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Anchetatorii au mers cu o mașină de numărat bani acasă la cântărețul de muzică populară Cristian Pomohaci (fost preot și duhovnic), în timpul percheziției de miercuri. Aceștia au găsit acasă la Pomohaci 240.000 de euro, un milion de forinți, 10.000 de lire sterline, 3.000 de dolari americani și 8 milioane de lei.
Pomohaci a fost reprezentat de avocații săi, care spun că adevărul va ieși la iveală.
Cosmin Buta, avocat: „Vorbim de infracțiuni de viol sau agresiune sexuală denunțate de un martor amenințat, ceea ce este extrem de nespecific. Un martor chipurile amenințat de părintele catalogat ca o persoană periculoasă. Nu sunt probe, sunt simple declarații. Așa poate să vină oricine să spună orice”.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că Pomohaci ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unor persoane minore, de sex masculin, cu care ar fi întreținut raporturi sexuale, în schimbul unor sume de bani și alte beneficii materiale.
George Dura, avocat: „Există trei persoane vătămate acuzațiile sunt foarte vagi. Una dintre persoane susține că în timp ce dormea ar simțit o mână pe coapsă”.
Un tânăr în vârstă de 36 de ani care susține că a lucrat până anul trecut pentru Pomohaci în localitatea Moșuni a spus că a dat declarații la poliție în legătură cu felul în care fostul preot se poartă atât cu băieții cât și cu tinerii care muncesc la asociația acestuia. El susține că Pomohaci ar fi făcut gesturi nepotrivite și deseori avansuri atât celor majori, cât și minorilor.
Martor: „Sunt mulți copii, este un băiat dar nu stiu dacă o să aibă curaj să iasă public, că părintele l-a ajutat mult, i-a dat mașină, l-a dus prin America, Dubai și băiatul a acceptat. El o să fie chemat la poliție ca să recunoască”.
La ieșirea din sala de judecată, Pomohaci a fost întâmpinat de susținători. Unul dintre ei ar fi împins o altă persoană.
Cristian Pomohaci a mai fost cercetat penal pentru act sexual cu un minor, în 2017, însă dosarul a fost clasat.
La acea vreme, Pomohaci a fost exclus din rândurile preoțimii. În 2022 a cumpărat un restaurant în altă comună și i-a schimbat destinația.
Toth Sandor, primar Miercurea Nirajului: „Nu mai este activ în mosuni s-a mutat în comuna Ernei după ce a cumpărat un imobil. Din restaurant l-a transformat în așa-zisa biserică și acolo își face activitatea”.
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