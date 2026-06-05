5 iunie 2026 | Cât a ajuns să coste benzina și motorina în Alba Iulia: Prețuri identice la mai multe benzinării cunoscute din oraș

Cât a ajuns să coste benzina și motorina în Alba Iulia: Prețuri identice la mai multe benzinării cunoscute din oraș

Șoferii care au alimentat astăzi, 5 iunie 2026, au găsit prețuri identice la unele dintre cele mai cunoscute benzinării din oraș, potrivit platformei peco-online.ro.

Mai exact, prețul motorinei este de 9.59 lei la următoarele benzinării: OMV, Lukoil, și Mol. În același timp, la Petrom, prețul motorinei este de 9,53 lei.

În ceea ce privește benzina, peco-online.ro, listează prețuri identice la OMV, Lukoil, și Mol, mai exact, 9.68 lei. La Petrom, litrul de benzină se vinde cu 9.62 lei.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 6,7%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 30,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2,5%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 12,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI