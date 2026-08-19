Program de 400 de milioane de lei pentru baterii. Până la 15.000 de lei pentru un sistem: ,,Procentul maxim de finanțare susținut prin program e propus ca fiind de 75%”
Program de 400 de milioane de lei pentru baterii. Până la 15.000 de lei pentru un sistem: ,,Procentul maxim de finanțare susținut prin program e propus ca fiind de 75%”
Prosumatorii ar putea beneficia de un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru achiziția și instalarea bateriilor de stocare a energiei, în cadrul unui nou program național finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu.
Ministra Diana Buzoianu anunță un buget total de 400 de milioane de lei, iar ghidul programului a fost pus în transparență pentru dezbatere publică.
„De câteva minute ghidul pentru baterii este pus în transparență pentru dezbaterea publică! 400 de milioane de lei vor fi investiți în baterii la nivel național prin fondul de mediu! Prin implementarea finală a acestui program la nivel național vom asigura stocarea a minim 400 MWh.
Vedem în aceste săptămâni cât de importantă este stocarea energiei produse de sistemele instalate de prosumatori. Am spus de câteva luni deja că anul acesta AFM va finanța nu noi sisteme cu panouri fotovoltaice, ci sistemele de stocare cu baterii pentru prosumatori. Promisiune făcută, promisiune ținută!
Astăzi e pus în transparență ghidul pentru un program național care va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei. Suma maximă finanțată propusă pe sistem este de 15.000 de lei cu TVA, cu un plafon de 1250 lei kWh.
Procentul maxim de finanțare susținut prin program e propus ca fiind de 75%. Vor putea aplica pentru finanțare persoanele fizice care au calitatea de prosumatori, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite.
Urmează perioada de consultare în care vom organiza dezbateri publice cu actorii cheie din domeniu și apoi lansarea programului!
Asta înseamnă politici publice făcute cu cap”, transmite Diana Buzoianu.
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