Primul sindicat din România pentru șoferii și curierii din aplicații! Va avea filială și în județul Alba

A fost lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizație sindicală din țară creată special pentru angajații care lucrează la diferite aplicații de curierat.

SLPD va deveni națională, cu filiale în fiecare județ, iar înscrierea este deschisă atât cetățenilor români, cât și străinilor care activează în România, potrivit informațiilor publicate pe pagina oficială de Facebook a organizației.

Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale protejează membrii în relația cu platformele și intermediarilor, oferindu-le acces la protecție socială, inclusiv servicii de sănătate, pensii, șomaj și concedii medicale. În plus, organizația clarifică statutul juridic al lucrătorilor, propune reglementări fiscale echitabile și asigură negocieri colective și beneficii pentru membrii săi.

SLPD promovează, de asemenea, interesele membrilor în cadrul dialogului social și la nivel instituțional, oferind sprijin legislativ și participând la negocierea condițiilor de muncă.

,,BNS lansează primul sindicat din România dedicat lucrătorilor de pe platforme digitale!

Blocul Național Sindical anunță Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) – prima organizație sindicală din România creată special pentru cei care lucrează prin aplicații precum #Uber, #Bolt, #Glovo, #Wolt și altele.

SLPD va fi național, cu filiale în toate județele, iar înscrierea este deschisă atât cetățenilor români, cât și celor străini care activează în #România.

Cum poți adera?

Trimite adeziunea online la [email protected]

și devino parte dintr-o inițiativă care va transforma drepturile lucrătorilor pe platforme digitale în realitate.

De ce este necesar SLPD?

Apărarea membrilor în fața platformelor și intermediarilor

Clarificarea statutului juridic al lucrătorilor

Propunerea de reglementări fiscale corecte

Acces la protecție socială: sănătate, pensii, șomaj, concedii medicale

Negocieri colective și beneficii pentru membri

Ce câștigi ca membru SLPD?

Reprezentare și apărare în relația cu platformele digitale

Susținerea intereselor tale în dialogul social și la nivel instituțional

Sprijin legislativ și negociere a condițiilor de muncă

Context național și european:

În România, numărul șoferilor activi pe Uber și Bolt depășește 105.000″, se arată într-o postare publicată pe Facebook.

