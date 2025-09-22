Inflația afectează județul Alba, alimentele de bază devin tot mai scumpe: Ce produse au înregistrat majorări semnificative în luna iulie 2025

Datele oficiale privind evoluția prețurilor de consum în luna iulie 2025 au conturat o imagine clară, deși nu uniformă, pentru județul Alba și întreaga Regiune Centru. Indicele prețurilor de consum în județul Alba a crescut cu 2,68% față de luna iunie 2025, iar rata medie a inflației de la începutul anului a fost de 5,8%.

Comparativ cu iulie 2024, inflația anuală s-a situat la 7,84%, reflectând o creștere mai rapidă a prețurilor decât în primele luni ale anului, dar totuși sub nivelul mediu al regiunii și al țării.

Creșterile de prețuri au fost neuniforme. La mărfurile alimentare, majorările au fost relativ moderate, de 0,39%, în timp ce mărfurile nealimentare au urcat semnificativ, cu 5,06%. Serviciile au înregistrat o creștere de 1,01%. Printre principalele creșteri s-au numărat energia electrică (+61,57%), transportul aerian (+7,58%), apa, canalul și salubritatea (+1,78%), precum și auto-abonamentele (+2,12%).

Pe de altă parte, anumite produse și servicii au consemnat scăderi de prețuri față de luna iunie, cum ar fi cartofii (-6,95%), fasolea boabe și alte leguminoase (-1,14%), mălaiul (-0,49%) sau abonamentele la radio și televiziune (-0,17%).

Aceste variații arată că, deși inflația generală continuă să fie prezentă, nu toate categoriile de consum sunt afectate în același ritm.

Analizând evoluția prețurilor pe termen anual, față de iulie 2024, creșterile sunt mai consistente: fructele proaspete s-au scumpit cu 39,74%, citricele și alte fructe meridionale cu 17,32%, iar alte legume și conserve de legume cu 15,98%.

În sectorul bunurilor nealimentare, energia electrică a înregistrat o majorare de 62,97%, energia termică de 13,63%, iar tricotajele și alte produse nealimentare au crescut cu peste 7%. Serviciile au urcat și ele considerabil, cu transport CFR (+16,92%), igienă și cosmetică (+14,06%), servicii postale (+12,15%) și reparatii auto (+11,06%).

Comparativ cu Regiunea Centru, județul Alba rămâne în continuare sub media regională, atât în ceea ce privește majorările lunare, cât și creșterea anuală a prețurilor.

La nivel național, creșterea prețurilor continuă să fie mai accentuată, ceea ce plasează județul Alba într-un context mai stabil, oferind consumatorilor locali o ajustare mai moderată a bugetelor față de alte zone.

Această dinamică a prețurilor reflectă, pe de o parte, impactul costurilor la energie și servicii, iar pe de altă parte, variațiile sezoniere ale alimentelor.

De asemenea, schimbările recente în legislația privind plafonarea prețurilor energiei electrice și ale gazelor naturale au avut un efect direct asupra nivelului prețurilor din ultimele luni.

Prin urmare, luna iulie 2025 a adus creșteri moderate ale prețurilor de consum în județul Alba, cu diferențe semnificative între alimente, bunuri nealimentare și servicii, dar cu o dinamică sub media regională și națională.

