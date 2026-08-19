Primăria Sebeș: Proiectul privind delegarea serviciului de salubrizare pentru Zona 2 Tărtăria, în dezbatere publică
Primăria Sebeș: Proiectul privind delegarea serviciului de salubrizare pentru Zona 2 Tărtăria, în dezbatere publică
Primăria Municipiului Sebeș aduce în dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a activității de salubrizare privind colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat – pentru Zona 2 Tărtăria. Cetățenii pot consulta documentația care a fost afișată pe pagina de internet a instituției www.primariasebes.ro, secțiunea Consiliul local-Acte administrative-Proiecte de hotărâri aflate în dezbatere publică.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la registratura Primăriei Municipiului Sebeș, Piața Primăriei, nr. 1 (de luni până joi, în intervalul orar 8.00-16.30 și vineri în intervalul orar 8.00-14.00) sau pe adresa de e-mail a instituției: [email protected].
Propunerile pot fi transmise până în data de 02.09.2026.
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