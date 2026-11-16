Primăria Jidvei, achiziție de utilaje pentru întreținerea domeniului public: Lista

Primăria Comunei Jidvei a lansat procedura de achiziție a două utilaje destinate întreținerii domeniului public, a spațiilor verzi și a zonelor adiacente drumurilor comunale și agricole. Valoarea totală estimată a achiziției este de 353.819,85 lei, fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până la data de 26 noiembrie 2026.

Achiziția face parte din proiectul „Achiziția de utilaje pentru întreținerea durabilă a domeniului public și protecția mediului în comuna Jidvei”, finanțat nerambursabil prin PNDR 2020-2027 și integrat în strategia de dezvoltare locală a GAL „Pe Mureș și pe Târnave”.

Ce se cumpără

În caietul de sarcini al procedurii de achiziție sunt prevăzute câte un exemplar din fiecare utilaj.

Tractorul agricol trebuie să aibă între 100 și 110 CP și un motor care să respecte cel puțin norma de emisii Stage V. Mai sunt cerute cabină cu patru stâlpi, izolată fonic, transmisie 4×4 cu comandă electrohidraulică și ridicător hidraulic spate de categoria a II-a, cu cuple rapide. Priza de putere are ambreiaj electrohidraulic multidisc în ulei, cu două trepte de viteză și mod de funcționare economic. Cerințele minime pornesc de la 100 CP, iar cele extinse (dorite) ajung la 110 CP.

Cositoarea pentru drumuri are lățime de lucru de 1.200-1.300 mm și o greutate de 800-850 kg. Necesită un tractor de minimum 70-90 CP și vine cu pompă hidraulică, sistem de prindere de categoria a II-a, arbore cardanic și tiranți de fixare.

Ambele utilaje trebuie să fie noi, nefolosite și să reprezinte cele mai recente modele ale producătorului.

Termene și livrare

Livrarea se face în termen de 30 de zile de la ordinul de prestare a serviciilor, la sediul din comuna Jidvei, strada Perilor, nr. 15. Transportul, ambalarea și riscurile asociate cad exclusiv în sarcina furnizorului. Acesta răspunde și de asamblare, punere în funcțiune și teste funcționale, pe cheltuiala proprie.

Furnizorul trebuie să instruiască, la fața locului și în limba română, o persoană desemnată de primărie, pe parcursul unei zile. Documentația trebuie predată în limba română și include factura fiscală, certificatul de garanție, certificatul de calitate sau conformitate, manualele de operare, întreținere și reparații, precum și actele necesare înmatriculării sau autorizării utilajelor.

Garanție și mentenanță

Garanția începe de la recepția finală. Ea acoperă toate costurile de remediere a defectelor: diagnosticare, piese, manoperă, transport și repunere în funcțiune. Documentul prevede și două revizii tehnice preventive pe an în perioada de garanție, incluse în preț. Mentenanța corectivă din garanție este de asemenea inclusă în prețul bunurilor.

Contractantul trebuie să asigure un punct de contact dedicat pentru suport tehnic. Timpii de răspuns sunt corelați cu gravitatea incidentului: pentru cele urgente, răspunsul este cerut în 30 de minute, soluția provizorie în 4 ore, iar remedierea în 24 de ore, cu intervenție 24 de ore din 24. Nerespectarea termenelor dă dreptul primăriei să ceară penalități sau daune-interese.

Recepție și plată

Recepția se face pe bază de proces-verbal, în două etape: cantitativă, după livrare, și calitativă, după punerea în funcțiune și testare. Dacă se constată deficiențe remediabile, comisia poate suspenda recepția pentru cel mult 90 de zile, iar în cazul vicii nereparabile o poate respinge.

Factura se emite după semnarea procesului-verbal de recepție, iar plata se face în maximum 30 de zile de la înregistrarea facturii și a documentelor justificative.

De ce are nevoie comuna de utilaje

Potrivit documentației, utilajele vor fi folosite exclusiv pentru activități de interes public, în regie proprie, pe întreg teritoriul comunei, format din satele Jidvei, Bălcaciu, Feisa, Cāpâlna de Jos și Veseuș.

Reprezentanții administrației locale susțin că investiția reduce cheltuielile cu serviciile prestate de terți și că se amortizează prin folosirea constantă. Aceasta ar contribui, totodată, la obiectivele de atenuare a schimbărilor climatice și de menținere a unui peisaj rural îngrijit.

Utilajele vor fi preluate de Serviciul public de administrare a domeniului public și privat.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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