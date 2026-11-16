Foto | Ursoaică cu pui semnalată într-un sat din Ciugud: Au fost sesizate autoritățile și reprezentanții fondului de vânătoare
Ursoaică cu pui semnalată într-un sat din Ciugud: Au fost sesizate autoritățile și reprezentanții fondului de vânătoare
Prezența unei ursoaice cu pui a fost semnalată în comuna Ciugud, satul Limba. Animalul a fost surprins și în raza uneia dintre camerele sistemului public de supraveghere video, potrivit reprezentanților Primăriei Ciugud.
Autoritățile și reprezentanții fondului de vânătoare au fost sesizate cu privire la acest eveniment, iar localnicii sunt rugați să manifeste prudență.
Mesajul integral publicat de administrația locală din Ciugud este următorul:
Vă informăm că în zona comunei Ciugud (satul Limba) a fost semnalată prezența unei ursoaice cu pui. În urma verificărilor, animalul a fost surprins și în raza uneia dintre camerele sistemului public de supraveghere video.
După confirmare, Primăria Ciugud a sesizat autoritățile și reprezentanții fondului de vânătoare. Începând de sâmbătă, paznicii de vânătoare desfășoară goane în zonă, însă ursoaica nu a mai fost zărită. Acțiunile continuă și astăzi și se vor derula și în zilele următoare.
Având în vedere această situație, vă rugăm să manifestați prudență, iar în cazul în care aveți orice informație despre prezența animalului, să sesizați administrația locală sau să sunați la numărul unic de urgență 112.
Vă mulțumim pentru colaborare!
Sursă FOTO: Roșu Andrei
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