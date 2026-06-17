Primăria Alba Iulia, precizări în contextul grevei din transportul public: Plățile către STP sunt la zi, iar autobuzele achiziționate prin PNRR pot fi folosite în noua asociere cu Ciugudul

Primăria Municipiului Alba Iulia a transmis, în seara zilei de miercuri, 17 iunie 2026 o serie de clarificări în contextul blocajului din transportul public local, precizând că este la zi cu plățile către operatorul privat STP — virând 12,75 milioane de lei în perioada ianuarie – iunie 2026 — și că responsabilitatea achitării salariilor aparține exclusiv managementului firmei.

„Referitor la autobuzele electrice finanțate prin PNRR și la răspunsul Ministerului Dezvoltării, considerăm că interpretarea potrivit căreia Alba Iulia ar fi obligată să rămână în actuala formulă AIDA-TL este eronată.

Răspunsul Ministerului nu spune că autobuzele trebuie utilizate obligatoriu în întreaga arie AIDA-TL actuală și nici că municipiul Alba Iulia nu poate asigura transportul printr-o altă asociație de transport public.

Municipiul Alba Iulia a depus proiectul pe PNRR în parteneriat cu comuna Ciugud. Prin urmare, condiția transportului între cel puțin două unități administrativ-teritoriale este respectată prin operarea pe relația Alba Iulia – Ciugud”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Iată textul integral al setului de clarificări al reprezentanților Primăriei Alba Iulia:

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public, inclusiv al comunicărilor transmise de operatorul privat STP Alba Iulia și al interpretărilor legate de răspunsul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Primăria Municipiului Alba Iulia consideră necesar să facă următoarele precizări, din respect pentru cetățeni și pentru adevăr.

În primul rând, Primăria Municipiului Alba Iulia înțelege pe deplin nemulțumirea cetățenilor afectați de oprirea transportului public. Înțelegem, de asemenea, situația dificilă a angajaților STP, oameni care muncesc, au familii, rate, obligații și care nu ar trebui să fie puși în această situație. Suntem solidari cu angajații care își cer drepturile salariale, însă trebuie spus foarte clar: angajatorul lor este STP Alba Iulia, o societate comercială privată, nu Primăria Municipiului Alba Iulia.

Responsabilitatea plății salariilor, a organizării activității interne și a gestionării relației cu propriii angajați revine operatorului privat de transport, iar conflictele de muncă trebuie semnalate instituțiilor abilitate, precum Inspectoratul Teritorial de Muncă. Primăria nu poate fi făcută vinovată pentru faptul că angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile față de salariați.

Primăria Municipiului Alba Iulia este la zi cu plățile către STP, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Alba Iulia – 28,25 milioane de lei anual, adică aproape 6 milioane de euro.

În perioada ianuarie – iunie 2026, Primăria a efectuat plăți către STP în valoare de 12,75 milioane de lei, așa cum rezultă și din ordinele de plată atașate.

Așadar, afirmațiile care induc ideea că Primăria nu plătește transportul public sunt incorecte și de natură să inducă în eroare opinia publică. Sumele solicitate de STP peste bugetul aprobat fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. Primăria nu poate plăti din bani publici sume contestate și aflate în litigiu. Mai mult, contractul de delegare încheiat cu STP prevede, la art. 14.10.10, obligația operatorului de a aplica metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, astfel încât să se încadreze în limitele bugetului aprobat de Consiliul Local.

Este important de precizat că suma lunară necesară pentru plata tuturor celor aproximativ 230 de angajați ai STP, dintre care aproximativ 115 șoferi, este de maximum 2 milioane de lei. Însă STP nu operează exclusiv în Alba Iulia. Societatea operează în întreg arealul AIDA-TL și are și alte contracte comerciale. Prin urmare, nu toți angajații și nu toți șoferii STP deservesc municipiul Alba Iulia, iar societatea nu „trăiește” doar de pe urma Albei Iulia. Chiar și așa, doar din plățile făcute de Municipiul Alba Iulia ar fi putut fi achitate salariile angajaților, dacă acestea ar fi fost considerate o prioritate de conducerea STP, în detrimentul autoturismelor ori salariilor de lux.

În ultimii ani, Primăria Alba Iulia a făcut eforturi concrete pentru reducerea costurilor și eficientizarea serviciului: au fost reduse frecvențe și rute cu aproximativ 30%, au fost ajustate tarifele pentru bilete și abonamente și au fost puse la dispoziția operatorului autobuze electrice achiziționate de municipalitate. Cu toate acestea, facturile emise către Primărie au scăzut nesemnificativ, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind eficiența managementului STP.

Asigurăm albaiulienii că dacă până mâine transportul public local nu va fi reluat, Primăria Municipiului Alba Iulia va acționa în baza legislației privind situațiile de urgență, utilizând toate pârghiile legale disponibile pentru asigurarea continuității serviciului public de transport și pentru protejarea dreptului albaiulienilor la mobilitate.

Referitor la autobuzele electrice finanțate prin PNRR și la răspunsul Ministerului Dezvoltării, considerăm că interpretarea potrivit căreia Alba Iulia ar fi obligată să rămână în actuala formulă AIDA-TL este eronată.

Răspunsul Ministerului nu spune că autobuzele trebuie utilizate obligatoriu în întreaga arie AIDA-TL actuală și nici că municipiul Alba Iulia nu poate asigura transportul printr-o altă asociație de transport public. Condiția esențială este ca investiția să își păstreze scopul: autobuzele electrice trebuie să deservească transportul public, în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, și să asigure continuitatea proiectului pe perioada de sustenabilitate.

Potrivit precizărilor Ministerului, perioada de sustenabilitate este de 5 ani de la efectuarea plății finale, iar termenul de finalizare a proiectului este 31 iulie 2026. Asta înseamnă că proiectul intră în perioada de sustenabilitate înainte ca actualul contract de delegare cu STP să expire, la 7 ianuarie 2027. Chiar Ministerul a precizat că limitarea integrării autobuzelor la doar cele aproximativ 8 luni rămase din contractul actual „nu respectă condițiile de eligibilitate” – exact argumentul contrar celui speculat de STP și AIDA-TL în spațiul public.

Municipiul Alba Iulia a depus proiectul pe PNRR în parteneriat cu comuna Ciugud. Prin urmare, condiția transportului între cel puțin două unități administrativ-teritoriale este respectată prin operarea pe relația Alba Iulia – Ciugud. Nu există în răspunsul Ministerului o obligație expresă ca autobuzele să fie operate în toate localitățile din actuala AIDA-TL. Condiția de eligibilitate -depunerea proiectului în parteneriat între cel puțin două UAT-uri vecine SAU prin demonstrarea apartenenței la o ADI de transport- este prevăzută explicit în Ghidul Specific al Componentei 10 și este pe deplin respectată prin parteneriatul Alba Iulia – Ciugud, indiferent de formula asociativă prin care este organizat serviciul. UAT Alba Iulia și UAT Comuna Ciugud AU ALES, conform ghidului de finanțare, să depună proiectul în parteneriat între cel puțin două unități administrativ-teritoriale vecine, NU prin demonstrarea apartenenței la o ADI de transport.

Mai mult, Alba Iulia a votat ieșirea din AIDA-TL la finalul contractului cu STP și a înființat, împreună cu comuna Ciugud, o nouă asociație de dezvoltare intercomunitară, tocmai pentru a asigura continuitatea transportului public între Alba Iulia și Ciugud, în acord cu proiectele finanțate prin PNRR și POR. În paralel, Municipiul Alba Iulia a înființat un operator de transport public deținut integral de Primărie. Atât AIDA-TL, cât și operatorul privat STP au formulat plângeri prealabile împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul Local Alba Iulia în acest sens, precum și o acțiune în instanță prin care solicită blocarea înființării noii asociații de transport.

În ceea ce privește sustenabilitatea proiectelor, obligația Primăriei este să asigure folosirea investițiilor conform scopului pentru care au fost finanțate, nu să rămână blocată într-o anumită formulă contractuală sau asociativă, dacă aceasta nu mai servește interesului public local. Important este ca autobuzele să fie utilizate în transportul public, pe traseele pentru care au fost destinate, și să continue să deservească cetățenii în condițiile prevăzute de finanțare.

În acest sens, contractul de delegare în vigoare prevede, la art. 14.10.18, obligația operatorului de a prelua de la entitatea contractantă mijloacele de transport puse la dispoziție, fără nicio condiționare legată de durata rămasă din contract. Primăria Municipiului Alba Iulia a solicitat ca primul autobuz electric livrat prin PNRR să fie preluat în gestiune de STP pentru a transporta persoane în Alba Iulia și Ciugud, iar AIDA-TL nu a răspuns acestei solicitări, deși tocmai acest pas ar fi permis punerea în circulație a autobuzului și respectarea obiectivului finanțării. Este greu de acceptat ca exact cei care întârzie sau blochează operaționalizarea acestor autobuze să invoce apoi riscul neîndeplinirii obligațiilor din PNRR.

Primăria și-a respectat obligațiile. A plătit sumele aprobate legal, a investit în autobuze electrice, a redus frecvențe pentru eficientizare, a pus la dispoziție mijloace moderne de transport și a găsit soluții pentru continuitatea serviciului. Responsabilitatea pentru organizarea activității, plata angajaților și eficientizarea costurilor aparține operatorului privat STP. Primăria deține deja flotă proprie de autobuze, infrastructura ITS necesară și stațiile de încărcare pentru autobuzele electrice, fiind pregătită să asigure continuitatea serviciului de transport public imediat ce cadrul contractual o va permite.

Vom continua să acționăm ferm, legal și responsabil, pentru ca Alba Iulia să aibă un transport public funcțional, corect gestionat și în beneficiul cetățenilor”.

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

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