INCENDIU la un autoturism în satul Cistei. Intervin pompierii din Blaj și SVSU Mihalț

Activitate preventivă la Centrul pentru vârstnici din Cugir: Recomandările polițiștilor pentru 50 de beneficiari pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni sau evenimente nedorite Astăzi, 5 august 2026, polițiștii din orașul Cugir au desfășurat o activitate preventiv-informativă la Centrul de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice „Lotus” din Cugir, transmite IPJ Alba. Cei aproximativ […]