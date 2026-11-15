Ce trebuie să mâncăm toamna pentru a ține răcelile la distanță

Odată cu scăderea temperaturilor și reducerea numărului de ore de lumină naturală, organismul are nevoie de mai multă atenție și de o alimentație echilibrată. Toamna este însă și unul dintre cele mai generoase anotimpuri din punct de vedere gastronomic, oferind o varietate de fructe și legume bogate în vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Dovleacul, merele, perele, nucile, varza, sfecla roșie și legumele rădăcinoase nu ar trebui să lipsească din meniul zilnic al celor care vor să-și mențină sănătatea și să-și susțină sistemul imunitar în sezonul rece.

Specialiștii în nutriție atrag atenția că nu există un aliment-minune care să ne protejeze de răceli sau de gripă, însă o dietă variată și echilibrată contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Vestea bună este că multe dintre alimentele necesare se găsesc chiar în piețele și grădinile românești, fără să fie nevoie de produse exotice sau suplimente costisitoare.

Printre vedetele sezonului se numără dovleacul și morcovii, două surse importante de betacaroten, substanță pe care organismul o transformă în vitamina A. Aceasta contribuie la menținerea sănătății pielii și a mucoaselor, care reprezintă primele bariere naturale de apărare împotriva agenților patogeni. Consumat copt, sub formă de supă-cremă sau inclus în diverse preparate, dovleacul este o alegere excelentă pentru mesele de toamnă. Morcovii, la rândul lor, pot fi consumați cruzi, în salate sau gătiți, păstrându-și o bună parte dintre proprietățile nutritive.

Nici fructele nu trebuie neglijate. Merele și perele, disponibile din abundență în această perioadă, oferă fibre și compuși antioxidanți, în timp ce citricele și kiwi-ul sunt surse importante de vitamina C. Acest nutrient contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Un măr consumat zilnic, o portocală sau un kiwi pot completa cu succes o alimentație diversificată, fără a fi nevoie de excese.

Un alt grup de alimente care merită inclus în meniul de toamnă este reprezentat de nuci, alune, migdale și semințe de dovleac. Acestea furnizează vitamina E, zinc, magneziu și grăsimi nesaturate, nutrienți importanți pentru sănătatea organismului. În special zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, iar semințele de dovleac reprezintă o sursă vegetală accesibilă a acestui mineral. O mână de nuci sau semințe, consumată ca gustare, poate aduce un aport valoros de nutrienți.

Varza, broccoli și conopida sunt alte legume de sezon care ar trebui să se regăsească frecvent pe masă. Bogate în vitamina C, fibre și compuși bioactivi, acestea contribuie la diversificarea alimentației și la asigurarea necesarului de substanțe nutritive. Varza poate fi consumată crudă, sub formă de salată, sau preparată termic, în timp ce broccoli și conopida sunt excelente gătite la abur ori la cuptor.

Un rol important în menținerea sănătății îl are și microbiomul intestinal, aflat într-o relație strânsă cu sistemul imunitar. Din acest motiv, alimentele fermentate, precum iaurtul natural, chefirul și murăturile obținute prin fermentație naturală, pot avea un loc important într-o dietă echilibrată. Acestea pot contribui la diversitatea microorganismelor intestinale, cu efecte benefice asupra sănătății digestive.

La fel de importante sunt proteinele, necesare pentru formarea și funcționarea celulelor organismului, inclusiv a celor implicate în răspunsul imun. Peștele, în special cel gras, precum somonul și sardinele, ouăle, carnea slabă, fasolea, lintea și năutul sunt opțiuni nutritive care nu ar trebui să lipsească din alimentație. Peștele gras aduce și vitamina D, un nutrient care merită o atenție deosebită în sezonul rece, când expunerea la soare este mai redusă. Vitamina D contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, iar persoanele cu risc de deficit pot discuta cu medicul despre oportunitatea efectuării unor analize și a suplimentării.

Dincolo de alegerea alimentelor, contează și modul în care ne organizăm mesele. Un mic dejun pe bază de ovăz, iaurt, mere și nuci, un prânz cu supă de legume și pește sau carne slabă, urmat de o cină cu dovleac copt, sfeclă roșie și leguminoase, poate constitui un exemplu de meniu echilibrat. Important este ca mesele să includă legume, fructe, surse de proteine și cereale integrale, iar consumul de produse ultraprocesate, dulciuri și băuturi îndulcite să fie moderat.

Totodată, specialiștii recomandă menținerea unei hidratări corespunzătoare, inclusiv prin consumul de apă, supe, ciorbe și ceaiuri neîndulcite. Deși senzația de sete poate fi mai redusă în sezonul rece, organismul are nevoie de lichide pentru buna funcționare a tuturor proceselor fiziologice.

Un aspect adesea trecut cu vederea este faptul că imunitatea nu se construiește exclusiv în farfurie. Somnul insuficient, stresul prelungit, sedentarismul și fumatul pot influența negativ sănătatea. Mișcarea regulată, odihna suficientă, gestionarea stresului și respectarea recomandărilor medicale privind vaccinarea antigripală completează măsurile de prevenție pentru sezonul rece.

În fiecare toamnă, suplimentele alimentare care promit întărirea rapidă a imunității devin tot mai populare. Vitamina C, zincul, vitamina D și diverse combinații de extracte din plante sunt printre cele mai căutate produse. Realitatea medicală este însă mai nuanțată: niciun supliment nu garantează protecția împotriva infecțiilor, iar administrarea unor doze mari de vitamine și minerale, fără recomandare medicală, poate avea efecte nedorite. Organismul are nevoie de un aport adecvat de nutrienți, iar suplimentarea este justificată în special atunci când există carențe sau indicații medicale.

Prin urmare, secretul unei toamne sănătoase nu constă într-un aliment miraculos, ci într-o combinație de alegeri alimentare corecte și obiceiuri sănătoase. Dovleacul, merele, nucile, varza, sfecla, peștele și leguminoasele pot deveni aliați importanți în această perioadă, oferind organismului nutrienții necesari pentru funcționarea optimă. Diversitatea, echilibrul și consecvența rămân cele mai bune strategii pentru susținerea imunității, iar grija pentru sănătate ar trebui să înceapă înainte ca frigul și virozele să devină o problemă cotidiană.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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