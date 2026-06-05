Președintele Nicuşor Dan după incidentul din Portul Constanța: „Important este că a existat informația că această dronă va exploda”
Președintele Nicuşor Dan după incidentul din Portul Constanța: „Important este că a existat informația că această dronă va exploda”
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri, 5 iunie 2026, că a fost informat în timp ce se îndrepta spre Muntenegru despre explozia unei drone marine în Portul Constanţa, el arătând că este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche şi 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galaţi.
Potrivit şefului statului, mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil şi ne vom menţine un nivel ridicat de vigilenţă, el subliniind că astfel de situaţii deosebit de grave sunt consecinţele directe ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei.
„În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanţa. Forţele de ordine şi structurile de securitate au acţionat prompt şi au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime”, a transmis preşedintele într-o postare pe Facebook.
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Şeful statului arată că prioritatea a fost şi rămâne protejarea vieţilor omeneşti şi securitatea infrastructurii portuare.
„Sunt în curs de analiză circumstanţele în care drona a ajuns în port şi eventualele riscuri suplimentare, iar autorităţile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează”, mai anunţă Nicuşor Dan.
Preşedintele menţionează că acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche şi 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galaţi.
„Cu un conflict militar la graniţă, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menţine un nivel ridicat de vigilenţă. Astfel de situaţii deosebit de grave sunt consecinţele directe ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO, cu ieşire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliaţii noştri şi vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetăţenii şi interesele naţionale”, afirmă şeful statului în mesaj.
Ulterior, ajuns la summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest de la Tivat, în Muntenegru, șeful statului a fost întrebat despre riscurile de securitate generate de incident și despre eventualele măsuri luate de autoritățile române.
Nicușor Dan, a declarat că a primit informări complete despre incident, însă a refuzat să ofere detalii care țin de evaluările de securitate.
„Am primit toate informările și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice. Probabil că după-amiază, când ne vedem, o să avem informațiile complete. Ce este important este că a existat informația că această dronă va exploda și că toate persoanele au reușit să se protejeze”, a declarat șeful statului.
Întrebat dacă există riscul apariției altor drone maritime în apropierea litoralului românesc, Nicușor Dan a transmis că autoritățile monitorizează situația.
„Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm”, a afirmat președintele.
Acesta a încercat să calmeze îngrijorările legate de siguranța turiștilor aflați pe litoral.
„În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță”, a spus Nicușor Dan, întrebat cât de sigur este în prezent țărmul Mării Negre.
Referitor la posibilitatea existenței unor alte drone în zonă, președintele a evitat să ofere detalii suplimentare.
„Este o probabilitate și de aceea nu o să vă dau un răspuns. (…) Dar, pe probabilitatea care este azi, nu mai este pericol”, a declarat acesta.
Șeful statului a confirmat și existența unor contacte cu autoritățile ucrainene.
„Suntem în contact cu ele”, a precizat Nicușor Dan.
Întrebat dacă incidentul ridică probleme pentru proiectul energetic Neptun Deep, președintele a răspuns categoric: „Nu, nu există”.
Nicușor Dan a vorbit și despre măsurile luate pentru întărirea securității României în contextul amenințărilor din regiunea Mării Negre.
„În primul rând, avem planuri făcute pentru asigurarea de fonduri pentru achiziții și deja am semnat contracte pentru echipamente militare, prin intermediul programului SAFE, și am solicitat aliaților din cadrul NATO să ne sprijine cu o parte din aceste echipamente pentru această perioadă de un an, un an și jumătate”, a declarat președintele.
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Raed Arafat a avertizat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este posibil să existe si alte drone care ar putea exploda, motiv pentru care s-a decis evacuarea preventivă pe o rază de un kilometru în zona de coastă.
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