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Ucraina își asumă incidentul din Portul Constanța: O dronă navală scăpată de sub control a ajuns pe litoralul românesc, explodând în zona portuară

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

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Ucraina își asumă incidentul din Portul Constanța: O dronă navală scăpată de sub control a ajuns pe litoralul românesc, explodând în zona portuară

Forțele Navale ale Ucrainei au confirmat oficial că ambarcațiunea fără pilot care a explodat în Portul Constanța aparținea armatei ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, drona navală a pierdut controlul în timpul unei misiuni desfășurate în Marea Neagră și a derivat până în apropierea coastelor României.

Într-un comunicat transmis presei, reprezentanții Marinei ucrainene au precizat că, imediat după pierderea controlului asupra vehiculului, au informat autoritățile militare române pentru a preveni eventuale riscuri la adresa populației civile.

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„În timpul executării unei misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate ale Ucrainei a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României. Informațiile necesare au fost transmise forțelor navale române pentru evitarea unor posibile victime în rândul populației civile”, se arată în comunicatul oficial.

Anterior, Ambasada Federației Ruse la București susținuse că vehiculul maritim implicat în incident nu aparținea Rusiei, afirmând că este vorba despre o dronă ucraineană utilizată în operațiuni militare în Marea Neagră.

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 5 iunie, în zona Danei 78 din Portul Constanța, unde autoritățile au identificat o ambarcațiune militară de culoare gri, eșuată la mal. Potrivit primelor constatări, vehiculul nu avea însemne de identificare, însă era echipat cu sisteme de supraveghere video și antene pentru comunicații prin satelit.

Ancheta autorităților române este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care drona a ajuns în apele teritoriale ale României și a explodat în zona portuară.

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