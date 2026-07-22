Albaiulian de 49 de ani, cu dosar penal: A fost prins de polițiști prin Partoș, la volanul unei mașini cu numere care aparțineau altui autoturism

Un albaiulian de 49 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști, prin Partoș, la volanul unei mașini cu numere care aparțineau altui autoturism.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iulie 2026, în jurul orei 19.00, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Regimentul V Vânători din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din verificări a reieșit că plăcuțele cu numărul de înmatriculare este atribuit unui alt autoturism, iar numărul de înmatriculare care este atribuit autoturismului condus a fost radiat din circulație la data de 7 iulie 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și cu număr fals.