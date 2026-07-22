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TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

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TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului

Senatul va fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și pentru deblocarea situației create de atacul cibernetic asupra ANCPI, care a pus în pericol aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la achiziția locuințelor.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că pe agenda sesiunii extraordinare vor figura și două inițiative legislative menite să protejeze cumpărătorii de locuințe afectați de blocajul sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Potrivit acestuia, toate formațiunile politice sunt invitate să susțină o soluție legislativă comună, astfel încât măsura să fie adoptată cât mai rapid. Varianta aflată în discuție prevede prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% până la 31 august, pentru ca persoanele care au semnat contracte în baza legislației în vigoare să nu fie prejudiciate din cauza unui blocaj administrativ.

Problemele au apărut după ce, în urmă cu o săptămână, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic, iar sistemele informatice ale instituției, inclusiv aplicația e-Terra și serviciile de e-mail, au devenit indisponibile.

Blocarea platformei afectează procesarea înscrierilor în cartea funciară, cererile de intabulare, eliberarea extraselor de carte funciară și alte operațiuni indispensabile tranzacțiilor imobiliare, ceea ce a dus la întârzieri în autentificarea contractelor și în acordarea creditelor.

În prezent, la Senat sunt înregistrate două proiecte de lege privind prelungirea aplicării TVA-ului redus la locuințe. Unul dintre acestea, inițiat de doi senatori AUR, propune ca livrarea locuințelor și autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare să poată fi finalizate în cel mult 30 de zile de la reluarea completă a funcționării sistemelor informatice ale ANCPI. Cel de-al doilea proiect aparține senatorului PSD Daniel Zamfir și urmărește același obiectiv: evitarea pierderii facilității fiscale pentru cumpărătorii afectați de blocajul administrativ.

Sursa: Mediafax.

FOTO: Arhivă

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