ADMITERE LICEU 2026: Ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale publicată de Ministerul Educației
ADMITERE LICEU 2026: Ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale publicată de Ministerul Educației
Ministerul Educației a publicat, miercuri, 22 iulie 2025, ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale.
VEZI AICI IERARHIA ELEVILOR DIN JUDEȚUL ALBA PENTRU ADMITEREA LA LICEU
Ierarhia pentru admiterea la liceu conține lista absolvenților de gimnaziu care au susținut Evaluarea Națională. Ei sunt ordonați după media de admitere la liceu – care este media notelor de la examene – și ținând cont de mai multe criterii de departajare în cazul candidaților cu medii egale.
Primul criteriu de care se ține cont este media generală a claselor V-VIII, în vigoare de anul trecut.
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