Ştirea zilei

ADMITERE LICEU 2026: Ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale publicată de Ministerul Educației

Ioana Oprean

Publicat

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ADMITERE LICEU 2026: Ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale publicată de Ministerul Educației

Ministerul Educației a publicat, miercuri, 22 iulie 2025, ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale.

VEZI AICI IERARHIA ELEVILOR DIN JUDEȚUL ALBA PENTRU ADMITEREA LA LICEU

Ierarhia pentru admiterea la liceu conține lista absolvenților de gimnaziu care au susținut Evaluarea Națională. Ei sunt ordonați după media de admitere la liceu – care este media notelor de la examene – și ținând cont de mai multe criterii de departajare în cazul candidaților cu medii egale.

Primul criteriu de care se ține cont este media generală a claselor V-VIII, în vigoare de anul trecut.

„Între 23 și 28 iulie 2026 vei depune dosarul la liceul la care ai fost repartizat.
Este foarte util să urmărești canalele de informare ale liceului în care ai fost admis, pentru a vedea programul înscrierilor.
Dacă nu ai fost admis într-un liceu, este important să știi că urmează etapa a doua de admitere.
Momentele importante din cadrul acestei etape:
*Pe 31 iulie se vor afișa locurile rămase libere pentru etapa a doua.
*Între 10 și 12 august vor avea loc înscrierile.
*În zilele de 17 și 18 august va avea loc repartizarea la liceu, la nivel de comisie județeană de admitere/comisie a municipiului București”, a reamintit Ministerul Educației.

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