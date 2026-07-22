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Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă!

Ioana Oprean

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Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă!

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat miercuri, 22 iulie 2026 că persoanele înscrise în Programul Rabla Auto 2026 care constată erori în dosarul depus pot solicita retragerea ecotichetului pentru a realiza o nouă înscriere, cu respectarea condițiilor prevăzute de program și în limita bugetului disponibil.

Măsura vine în sprijinul solicitanților care au completat incorect datele din cerere sau au încărcat documente greșite, incomplete ori neconforme. După retragerea ecotichetului, aceștia vor avea posibilitatea să depună un nou dosar, însă doar dacă mai există fonduri disponibile în cadrul programului.

AFM precizează că procedura de retragere este detaliată în aplicația informatică, în secțiunea „Instrucțiuni”, disponibilă AICI.

Instituția atrage atenția asupra unor aspecte esențiale:

*solicitanții care au obținut două ecotichete și doresc să renunțe la ambele trebuie să urmeze procedura de retragere separat pentru fiecare ecotichet;

*dacă se dorește retragerea unui singur ecotichet, procedura se aplică exclusiv pentru acesta;

*retragerea ecotichetului este definitivă și nu poate fi anulată.

Reprezentanții AFM recomandă tuturor solicitanților să consulte cu atenție instrucțiunile din aplicația informatică înainte de a iniția procedura, pentru a evita pierderea definitivă a ecotichetului și eventualele dificultăți la o nouă înscriere.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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