Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă!
Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă!
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat miercuri, 22 iulie 2026 că persoanele înscrise în Programul Rabla Auto 2026 care constată erori în dosarul depus pot solicita retragerea ecotichetului pentru a realiza o nouă înscriere, cu respectarea condițiilor prevăzute de program și în limita bugetului disponibil.
Măsura vine în sprijinul solicitanților care au completat incorect datele din cerere sau au încărcat documente greșite, incomplete ori neconforme. După retragerea ecotichetului, aceștia vor avea posibilitatea să depună un nou dosar, însă doar dacă mai există fonduri disponibile în cadrul programului.
AFM precizează că procedura de retragere este detaliată în aplicația informatică, în secțiunea „Instrucțiuni”, disponibilă AICI.
Instituția atrage atenția asupra unor aspecte esențiale:
*solicitanții care au obținut două ecotichete și doresc să renunțe la ambele trebuie să urmeze procedura de retragere separat pentru fiecare ecotichet;
*dacă se dorește retragerea unui singur ecotichet, procedura se aplică exclusiv pentru acesta;
*retragerea ecotichetului este definitivă și nu poate fi anulată.
Reprezentanții AFM recomandă tuturor solicitanților să consulte cu atenție instrucțiunile din aplicația informatică înainte de a iniția procedura, pentru a evita pierderea definitivă a ecotichetului și eventualele dificultăți la o nouă înscriere.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului Senatul va fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și pentru deblocarea situației create de atacul cibernetic asupra ANCPI, care a pus în pericol aplicarea cotei reduse […]
22-23 iulie 2026 | Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii Județul Alba, la fel ca alte zone din țară, va fi în următoarele ore sub incidența unor atenționări meteo de vreme severă. Sunt prognozate averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN […]
Rujeola menține România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de cazuri: Vaccinarea, la cote minime
Rujeola menține România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de cazuri: Vaccinarea, la cote minime Deși numărul cazurilor de rujeolă a scăzut față de vârful epidemiei din 2024, România continuă să dețină cea mai îngrijorătoare poziție din Uniunea Europeană: cea de lider detașat la numărul de îmbolnăviri. Specialiștii avertizează că epidemia nu este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului Senatul va...
Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă!
Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă! Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat miercuri,...
Știrea Zilei
ADMITERE LICEU 2026: Ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale publicată de Ministerul Educației
ADMITERE LICEU 2026: Ierarhia mediilor din Alba și celelalte județe pentru înscrierea la studii liceale publicată de Ministerul Educației Ministerul...
Investiție de peste 6,3 milioane de euro într-o fermă modernă de bovine de carne într-o comună din Alba: Proiectul a primit aviz de mediu
Investiție de peste 6,3 milioane de euro într-o fermă modernă de bovine de carne într-o comună din Alba: Proiectul a...
Curier Județean
STP Alba Iulia, îngropată în amenzi: Aproape 500.000 de lei pentru nereluarea transportului. Poliția Locală a aplicat 16 sancțiuni
STP Alba Iulia, îngropată în amenzi: Aproape 500.000 de lei pentru nereluarea transportului. Poliția Locală a aplicat 16 sancțiuni Societatea...
FOTO | Doliu în comunitatea militară din Alba. Colonelul (r) Filip Constantin Septimiu a trecut la cele veșnice: ,,Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor”
Doliu în comunitatea militară din Alba. Colonelul (r) Filip Constantin Septimiu a trecut la cele veșnice: ,,Plecarea sa lasă un...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...