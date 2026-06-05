FOTO | Explozie puternică cauzată de o dronă în portul Constanța: Mobilizare masivă din partea autorităților. Precizările DSU
Explozie cauzată de o dronă în portul Constanța: Mobilizare masivă din partea autorităților. Precizările DSU
O dronă maritimă s-a autodetonat în apropierea unor terminale petroliere, determinând activarea Planului Roșu de intervenție și transmiterea unui mesaj Ro-Alert către populație, în Constanța, astăzi, 6 iunie 2026.
Misiunea este în dinamică. Drona marină ar fi de producție ucraineană și ar fi intrat în modulul de autodistrugere, fapt care a produs detonarea.
DSU a făcut precizări oficiale în urma evenimentului șocant:
DSU despre drona care a explodat în Constanța
Potrivit DSU, în Portul Constanța – Dana 78, o dronă maritimă naufragiată, descoperită în această dimineață, s-a autodetonat în jurul orei 10:30.
Având în vedere dinamica și complexitatea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea eficientă a situației și asigurarea unui răspuns integrat al structurilor de intervenție.
Până la acest moment, nu au fost raportate victime.
Pentru coordonarea măsurilor operative și evaluarea situației din teren, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, împreună cu o echipă din cadrul DSU și IGSU, se deplasează către municipiul Constanța.
La locul evenimentului au fost mobilizate următoarele resurse:
* aprox. 80 de cadre ale ISU Constanța;
* 8 autospeciale pentru stingere cu apă și spumă (ASAS);
* 11 echipaje SMURD tip B2;
* 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM);
* 1 echipaj CBRN;
* 1 motocicletă SMURD;
* 1 autospecială pentru intervenții cu scafandri;
* 1 autospecială de primă intervenție și comandă (ASpISI);
* 1 echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM);
* 1 container multirisc;
* un Punct Medical Avansat categoria I;
* 4 ambulanțe SAJ;
* aprox 20 de jandarmi;
* 35 de polițiști;
* 42 de polițiști de frontieră, cu trei ambarcațiuni.
Totodată, a fost dispusă decolarea unui elicopter SMURD pentru efectuarea unei misiuni de recunoaștere aeriană, iar în sprijin a fost mobilizat și un elicopter Black Hawk din cadrul bazei de la Tulcea.
La intervenție participă, alături de structurile Ministerului Afacerilor Interne, forțe și mijloace din cadrul Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării Naționale, care acționează integrat pentru gestionarea situației și punerea în siguranță a zonei.
Pentru asigurarea capacității de răspuns medical în eventualitatea apariției unor victime, la nivelul unității sanitare din municipiul Constanța a fost activat Planul Alb.
Pentru protejarea populației, au fost transmise mesaje RO-ALERT pentru județele Constanța și Tulcea, prin care cetățenii au fost informați cu privire la necesitatea evitării zonei de coastă pe o rază de aproximativ 1 km și respectarea măsurilor dispuse de autorități.
În prezent, se desfășoară evacuarea preventivă a persoanelor din zona de risc, măsură adoptată exclusiv pentru siguranța populației. Facem apel la cetățeni să își păstreze calmul, să nu intre în panică și să respecte recomandările transmise de autorități.
Situația este monitorizată permanent, iar măsurile operative vor fi adaptate în funcție de evoluția evenimentului și de concluziile rezultate în urma consultărilor cu celelalte autorități competente.
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