Localnic de 65 de ani, din Cetea, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis de conducere, la volanul unui tractor cu remorcă neînmatriculată
Localnic de 65 de ani, din Cetea, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis de conducere, la volanul unui tractor cu remorcă neînmatriculată
Un localnic de 65 de ani, din Cetea, este cercetat de polițiști după ce fost prins fără permis de conducere, la volanul unui tractor cu remorcă neînmatriculată.
Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iulie 2026, în jurul orei 13.30, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Cetea, un ansamblu format dintr-un tractor și o remorcă care nu avea aplicate numere de înmatriculare, ansamblul fiind condus de un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Galda de Jos.
Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar remorca nu este înregistrată în circulație.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
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