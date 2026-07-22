CS Municipal Sebeș, debutul pregătirilor pentru Superliga Alba | Nume importante sub comanda lui Doru Oancea: Cunțan, Grosu, Lazăr, Șt. Radu sau Buligă

CSM Sebeș, debutul pregătirilor pentru Superliga Alba | Nume importante sub comanda lui Doru Oancea: Cunțan, Grosu, Lazăr, Șt. Radu sau Buligă

CS Municipal Sebeș, formația recent înființată, are joi, 23 iulie, primul antrenament sub comanda cuplului Doru Oancea (LPS Sebeș) și Dan Comșa (Viitorul Sântimbru).

Gruparea din municipiul Sebeș va participa în SuperLiga Alba (al patrulea eșalon competițional), urmând un sezon de tranziție pentru ca peste un an să se propună atacarea promovării în Liga 3.

În linii mari, efectivul de jucători se bazează pe tineri de la LPS Sebeș Under 19, fotbaliști din anii 2007 și 2008. Alte achiziții sunt Cunțan (Metalurgistul Cugir), Grosu (CSU Alba Iulia), Lazăr și Comșa (Viitorul Sântimbru), Fleacă și Șerb (Industria Galda), Șerban (portar Performanța Ighiu), Șt. Radu și Buligă (Gloria Geoagiu), dar mai sunt discuții și pentru alți jucători

Ultima dată când Sebeșul a avut echipă de seniori a fost în 2019, când Sportul Petrești a participat la barajul pentru eșalonul terț, dar s-a desființat. Doi ani mai devreme, tot cu Doru Oancea și Dan Comșa, Șurianu Sebeș a trecut la baraj de Viitorul Caransebeș, însă din motive financiare a abandonat!

Foto: arhivă