Investiție de peste 6,3 milioane de euro într-o fermă modernă de bovine de carne într-o comună din Alba: Proiectul a primit aviz de mediu

O investiție de aproximativ 33 de milioane de lei, echivalentul a peste 6,3 milioane de euro, urmează să fie realizată în comuna Câlnic, județul Alba, unde societatea BOVINIA RANCH SRL intenționează să construiască o fermă modernă de bovine de carne.

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a anunțat că a luat decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Edificare fermă zootehnică”, propus a fi amplasat în comuna Câlnic, satul Câlnic, intravilan și extravilan, județul Alba, pe terenul identificat prin CF nr. 72355 Câlnic. Potrivit instituției, proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Investiția, propusă de compania BOVINIA RANCH SRL, are o perioadă estimată de implementare de 36 de luni și vizează dezvoltarea unei exploatații zootehnice moderne, cu o capacitate de 1.920 de bovine pe serie și două serii de producție pe an.

Proiectul include construirea unor hale pentru creșterea vițeilor, a unui grajd de selectare, a unui culoar tehnologic de legătură, a unui filtru sanitar, a unui fânar, a unei fabrici de nutrețuri combinate (FNC), a unei lagune pentru gestionarea dejecțiilor, precum și a platformelor tehnologice, unui cântar-basculă și a unui sistem de dezinfecție pentru autovehicule. Totodată, vor fi amenajate alei de circulație, platforme și împrejmuirea întregului amplasament, fiind realizate și toate utilitățile necesare funcționării fermei.

Componenta tehnologică presupune dotarea fermei cu echipamente moderne și automatizate, printre care sisteme automate de furajare, roboți de alimentare, instalații de ventilație, silozuri pentru furaje, sisteme pentru pomparea și amestecarea dejecțiilor, pardoseli speciale și o linie tehnologică pentru producerea nutrețurilor combinate. Scopul este creșterea eficienței activității și reducerea consumului de resurse.

Proiectul prevede și amenajarea unui punct de sacrificare în incinta fermei, dotat cu spații pentru sacrificare, tranșare și depozitarea carcaselor, ceea ce va permite valorificarea superioară a producției și integrarea întregului flux tehnologic.

În ceea ce privește componenta de sustenabilitate, investiția include montarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice necesare consumului propriu, precum și soluții de economie circulară, prin valorificarea biomasei pentru producerea energiei termice și procesarea subproduselor rezultate din activitate.

Amplasamentul destinat investiției are o suprafață de 14.172 de metri pătrați și este situat în comuna Câlnic, teren aflat în proprietatea BOVINIA RANCH SRL din anul 2023. Accesul în incintă va fi realizat din drumul aferent DJ 106F. Pe teren există deja două construcții anexe nefinalizate, cu suprafețe de 4.240, respectiv 250 de metri pătrați, care vor fi integrate sau adaptate în cadrul viitoarei ferme.

Prin implementarea investiției, dezvoltatorul urmărește realizarea unei exploatații zootehnice moderne, eficiente energetic și aliniate cerințelor actuale privind protecția mediului, bunăstarea animalelor și competitivitatea sectorului agroalimentar.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)