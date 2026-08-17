Premierul interimar Ilie Bolojan, despre prețurile la motorină: ,,Oricât ne-am dori, şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi”
Premierul interimar Ilie Bolojan, despre prețurile la motorină: ,,Oricât ne-am dori, şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi”
Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, că autoritățile nu pot controla evoluția prețurilor la motorină, în contextul scumpirilor din ultima perioadă, subliniind că majorarea prețurilor la combustibil se reflectă și în rata inflației.
Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat la Timişoara despre scumpirea preţului la motorină.
”Sunt două aspecte. Unele care ţin de guvern sau de Parlament, care înseamnă un mecanism de reducere al accizei, lucru care deja s-a adoptat. Am mai făcut acest lucru şi în primăvară, când am avut prima criză legată de preţ şi de aprovizionare. Al doilea aspect, pe care nu-l putem influenţa, ţine de ceea ce se întâmplă în aprovizionarea cu ţiţei şi cu motorină, în principal şi ţine de realităţile din zona noastră pe care nu le putem influenţa. Şi sunt cele două aspect, ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, preţurile de pieţele internaţionale s-au ridicat şi au o anumită volativitate, în aşa fel încât accentuarea tensiunilor, menţinerea blocajelor, strâmtoarea Ormuz sau problemele din Marea Neagră, fac ca preţurile să fie ridicate. Imediat ce se ridică, companiile care activează în această zonă îşi iau măsurile de protecţie”, a explicat premierul interimar.
El a menţionat că al doilea aspect ţine de logistica, de transportul ţiţeiului spre România.
”Războiul din Ucraina s-a extins în Marea Neagră. Aşa cum ştiţi, dacă până acum câteva luni de zile navigaţia în Marea Neagră era un element care nu se discuta din punct de vedere a unor riscuri, astăzi, ca efect al războiului, există nave care au fost atacate cu drone. Deci asta înseamnă riscuri pentru transportatori, asta înseamnă costuri de asigurare în plus, asta înseamnă costuri de transport în plus. Şi toate, într-o formă sau alta, se regăsesc în ritmul de aprovizionare”, a mai precizat şeful Executivului.
El mai mai spus și că: ”Oricât ne-am dori, şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi. Nu este doar la noi această situaţie, însă creşterea preţurilor la combustibil are un efect asupra inflaţiei. Deşi estimările de inflaţie erau că va scădea mai mult, totuşi, aşa cum vedem, inflaţia este în scădere, există un anumit procent care este dat de creşterea preţurilor la combustibil, care au efecte în toată piaţa, pentru care inflaţia nu a scăzut la nivelul pe care l-am estimat”, a subliniat Ilie Bolojan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Avertismentul transmis de sindicaliștii din sistemul feroviar: Trenurile ar putea fi oprite din cauza blocajului financiar
Avertismentul transmis de sindicaliștii din sistemul feroviar: Trenurile ar putea fi oprite din cauza blocajului financiar Blocajul financiar din sistemul feroviar trebuie soluționat de urgență, avertizează sindicaliștii, care susțin că lipsa fondurilor pune în pericol funcționarea operatorilor feroviari și a administratorului infrastructurii. În lipsa unor măsuri rapide, aceștia atrag atenția că circulația trenurilor ar putea […]
Pensii 2026 | De ce nu se mai păstrează condițiile din decizia de invaliditate la trecerea la pensia pentru limită de vârstă
De ce nu se mai păstrează condițiile din decizia de invaliditate la trecerea la pensia pentru limită de vârstă Casa Județeană de Pensii Alba explică ce se schimbă după intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023. Pensionarii de invaliditate ale căror drepturi au fost stabilite în baza Legii nr. 263/2010 se pot afla în situația […]
17-18 august 2026 | Se strică vremea în România: Caniculă, apoi un episod cu vijelii și răcire accentuată. Cod Galben de căldură excesivă în Alba și alte județe
Se strică vremea în România: Caniculă, apoi un episod cu vijelii și răcire accentuată. Cod Galben de căldură excesivă în Alba și alte județe În intervalul 17 august 2026, ora 23:00 – 18 august 2026, ora 21:00, vremea se va schimba semnificativ în mare parte din România, principalele fenomene fiind intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul interimar Ilie Bolojan, despre prețurile la motorină: ,,Oricât ne-am dori, şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi”
Premierul interimar Ilie Bolojan, despre prețurile la motorină: ,,Oricât ne-am dori, şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii, nu avem...
Avertismentul transmis de sindicaliștii din sistemul feroviar: Trenurile ar putea fi oprite din cauza blocajului financiar
Avertismentul transmis de sindicaliștii din sistemul feroviar: Trenurile ar putea fi oprite din cauza blocajului financiar Blocajul financiar din sistemul...
Știrea Zilei
UPDATE | De noaptea minții la Primăria Alba Iulia: Proiect privind revocarea HCL-ului referitor la atribuirea de urgență a transportului, pentru că „ar fi rămas fără obiect”, deși acesta a fost adoptat cu încălcarea grosolană a legii
De noaptea minții la Primăria Alba Iulia: Proiect privind revocarea HCL-ului referitor la atribuirea de urgență a transportului, pentru că...
Tragedie la Cugir: Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia
Tragedie la Cugir: Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 4...
Curier Județean
Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare
Concurs directori și adjuncți 2026, la școlile din Alba: LISTA posturilor vacante, calendarul și condițiile de participare Inspectoratul Școlar Județean...
FOTO | Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor”
Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor” Șapte...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...