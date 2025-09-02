Rămâi conectat

Premierul Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este absolut necesară”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este un bloc mare de cheltuieli. Reforma este absolut necesară”

„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 130.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială”, a declarat marți, 2 septembrie 2025, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan.

„Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe acest cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația care suntem astăzi”, a atras atenția premierul.

„Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni. E absolut necesară reforma”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

„Pachetul pe administrație avea trei direcții importante, cel de creșterea a capacității administrative – cu asta toată lumea a fost de acord. A doua componenta este partea de descentralizare unde există un acord.

Pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la o soluție pentru că implica o reducere de personal”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

„Dacă vorbim de reduceri de posturi în administrație trebuie să ne raportăm la numărul de posturi care sunt efectiv ocupate”, a subliniat premierul.

Ilie Bolojan a anunțat că în după amiaza zilei de marți, 2 septembrie 2025, vor fi făcute publice datele cu reducerile de personal necesare în fiecare județ și în fiecare localitate în parte.

