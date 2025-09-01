Guvernul și-a angajat răspunderea pe 5 proiecte din pachetul fiscal 2. Ilie Bolojan: „Aceasta este România pe care ni-o dorim?”

Guvernul și-a angajat răspunderea pe 5 proiecte din pachetul fiscal 2

Premierul Ilie Bolojan s-a prezentat în seara zilei de luni, 1 septembrie 2025, în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2.

„Membrii Guvernului au adoptat vineri, 29 august 2025, 5 dintre cele 6 proiecte de lege din pachetul 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică, 31 august 2025, în coaliție, însă partidele nu au ajuns la un consens, din cauza opoziției PSD, iar proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni. Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, notează HotNews.ro.

Cele 5 proiecte din pachetul 2 de măsuri fiscale transmise Parlamentului sunt:

*proiectul de lege privind pensiile magistraților

*proiectul de lege privind reforma în sănătate

*proiectul de lege privind guvernanța corporativă a companiilor de stat

*proiectul de lege privind unele măsuri fiscale pentru sustenabilitatea financiară a României și eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome (ANCOM, ANRE și ASF)

*proiectul de lege cu noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul de Finanțe.

„Plătim astăzi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare, am cheltuit prea mult și am început investiții fără să avem fonduri să le termină.

Tot această clasă politică este chemată azi să dovedească faptul că a învățat lecția primită la ciclurile recente de votare. Unii au crezut că este suficient să înceapă proiecte și au făcut cheltuieli azi fără să se gândească la ziua de mâine. Nu e vreme de vânătoare de vrăjitoare, trebuie să trecem la acțiune pentru a face curățenie.

Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate, unii își angajează rudele, unii fac raportări false ca să încaseze mai mult. Asta este România pe care ne-o dorim? Vă rog să susțineți reformele. Când am pornit întregul demers am spus că avem trei direcții de principiu – ordine în finanțe, bună guvernare, respect pentru cetățeni”, a afirmat, între altele, premierul Ilie Bolojan, în discursul rostit în fața Parlamentului.

