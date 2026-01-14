Premierul Ilie Bolojan: „Impozitul pe proprietate este încă mic”
Premierul Ilie Bolojan: „Impozitul pe proprietate este încă mic”
„Impozitul pe proprietate este încă mic”, a declarat, marți, 13 ianuarie 2026, într-un interviu la TVR 1, premierul Ilie Bolojan.
„Am avut nenumărate discuții cu reprezentanții administrației locale, inclusiv despre creșterea impozitelor pe proprietate la persoanele fizice. A fost o necesitate să luăm aceste măsuri. Impozitele pe proprietate sunt contribuția cetățenilor la infrastructura acelei localități.
Citește și: VIDEO | ȘOC la ghișeele de la Taxe și Impozite Alba Iulia: Dările albaiulienilor s-au dublat în 2026. Oamenii nu se mai înghesuie să le achite ca în alți ani
Ai o casă undeva, impozitul pe casă este contribuția ta la drumul asfaltat, apă și canalizare, gaz, iluminat electric, serviciile publice, o școală bună, creșă, un dispensar. Impozitul pe proprietate în toată lumea e venit la autoritatea locală. În România acest impozit reprezintă 0, 55 la sută din PIB, în timp ce media în țările europene de de trei ori mai mare, de 1,8 % din PiB.
România s-a angajat să corecteze această situație. Normal că nimeni nu vrea să dea vești proaste. Am fost primar, nimeni nu vrea să plătească o parcare în plus, impozite pe proprietate în plus.
Este o creștere generală de aproximativ 70%. Sună mult în procent. Dar ai plătit 30 de euro pe proprietate și acum plătești 45 de euro sau 50 de euro. În procent este mare, dar aportul nu e atât de mare. Este încă destul de mic față de ce se întâmplă în alte țări.
Acum de exemplu s-a considerat că un metru pătrat în zona de urban este undeva la 500 de euro. În reședințele de județ depășește 1000 de euro”, a explicat premierul Ilie Bolojan.
