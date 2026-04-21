Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”
Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”
Conducerea extinsă a Partidului Național Liberal și-a reexprimat marți, 21 aprilie 2026, într-o ședință-maraton, de ore întregi, susținerea pentru premierul Ilie Bolojan ca urmare a deciziei PSD de a-i cere demisia.
La finalul ședinței, Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu va mai face o coaliție cu PSD pentru că a generat o criză politică. El a propus un moratoriu în Parlament pentru ca România să poată atrage fondurile din PNRR pentru a continua investițiile.
„Din punct de vedere politic, acum o lună am adoptat o decizie prin care văzând pașii și ceea ce făcea PSD am solicitat acestuia și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală în coaliție. Am avertizat atunci că dacă se va declanșa o criză politică, PNL nu va mai face coaliție cu PSD. Această decizie a fost reevalidată astăzi. Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”, a declarat Ilie Bolojan.
„Vom inițiat discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern în zilele următoare – USR, UDMR și minorități – pentru a vedea cum poate funcționa un guvern minoritar”, a mai spus Ilie Bolojan.
„Nu am inițiat nici o discuție în acest sens (n.a. cu AUR). Mandatul de negociere este de a discutat cu USR, UDMR și grupul minorităților”, a precizat premierul.
Întrebat ce formulă de guvernare vede după închiderea PNRR pentru care a cerut un moratoriu, Ilie Bolojan a precizat că „astăzi nimeni nu poate spune cu exactitate ce se va întâmpla peste o lună”.
foto: arhivă
Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”
Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD” Conducerea extinsă a Partidului Național Liberal...
