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Premierul desemnat, Luca Niculescu: Joi intenţionez să depun programul şi lista de miniştri

Bogdan Ilea

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Premierul desemnat, Luca Niculescu: Joi intenţionez să depun programul şi lista de miniştri

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat vineri seară că va depune joi, în Parlament, Programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv.

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,,Suntem în program. (…) Ieri au fost primele discuţii cu partidele, discuţii constructive, de substanţă. Vor continua şi zilele următoare, luni e o altă sesiune de discuţii şi concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenţionez să propun Programul şi lista cu cabinetul de miniştri”, a afirmat Luca Niculescu vineri seară, la Digi 24.

Legat de momentul în care Guvernul Niculescu ar putea fi votat, premierul desemnat a precizat: „Aici sunt nişte chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Prima dată audierile, apoi votul”.

Premierul desemnat apreciază că discuţiile cu partidele au fost „bune”, fiind doar la început şi se declară optimist.

Luca Niculescu afirmă că „toate opţiunile sunt pe masă”, când vine vorba despre tipul de guvern pe care-l va propune – guvern tehnocrat, guvern politic: „Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care poate să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-şi ducă la capăt programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările necesare, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili şi responsabili”.

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