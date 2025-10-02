Premierul Bolojan rămâne surd la vocile studenților din stradă: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ”
Premierul Bolojan rămâne surd la solicitările studenților: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ”
Studenții din mai multe centre universitare din țară continuă protestele în Piața Victoriei, indiferent de condițiile meteo, și spun că nu se vor opri până nu vor fi luate măsuri concrete pentru corectarea problemelor care le afectează drepturile.
Reprezentanții Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) atrag atenția că măsurile adoptate recent de guvern le-au afectat semnificativ parcursul universitar.
Citește și: VIDEO | La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
ANOSR a mobilizat studenți din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare, care protestează împotriva tăierilor din educație din ultimul an: limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar intern doar pe ruta domiciliu – centru universitar, reducerea fondului de burse cu peste 40%, eliminarea dreptului studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse și limitarea acordării burselor doar pe perioada desfășurării activității didactice.
Pentru a soluționa aceste probleme, ANOSR a solicitat o audiență la premierul Ilie Bolojan, „cu speranța că de această dată va răspunde afirmativ invitației de a discuta despre problemele studenților afectați de măsurile O.U.G. 156/2024 și Legii nr. 141/2025”, potrivit reprezentanților asociației.
Revendicările studenților rămân neschimbate și vizează corectarea sistemului de învățământ superior:
* revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);
* acordarea burselor pe întreaga perioadă a anului calendaristic;
* creșterea procentului din salariul minim net pentru calcularea valorii costului standard al fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la nivelul fondului din 2024;
* reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse de la bugetul de stat;
* diversificarea formelor de sprijin pentru studenți de către universități, inclusiv prin proiecte instituționale;
* majorarea contribuției instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse pentru a suplimenta numărul de burse, în special pentru bursele sociale;
* abrogarea prevederilor O.U.G. 156/2024 care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilități pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.
