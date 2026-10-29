E jale! Val de scumpiri înainte de Sărbători în România: Alimentele se scumpesc primele, iar concedierile amenință industria și construcțiile

E jale! Val de scumpiri înainte de Sărbători: alimentele se scumpesc primele, iar concedierile amenință industria și construcțiile

Românii s-ar putea confrunta cu noi majorări de prețuri în următoarele trei luni, în timp ce piața muncii dă semne de răcire. Potrivit estimărilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), managerii din comerț, industrie, construcții și servicii anticipează scumpiri, iar unele sectoare economice se pregătesc pentru reduceri de personal.

Primele majorări ar urma să se resimtă la alimente, produsele de uz casnic și transport, avertizează consultantul financiar Adrian Negrescu. În paralel, industria prelucrătoare și construcțiile se confruntă cu perspective dificile, pe fondul costurilor ridicate și al reducerii activității.

Alimentele, printre primele produse care s-ar putea scumpi

Potrivit datelor INS, presiunea asupra prețurilor este prezentă în toate cele patru sectoare economice analizate. În comerțul cu amănuntul, 38% dintre manageri anticipează majorări de prețuri, în timp ce numai 3% se așteaptă la ieftiniri. Soldul conjunctural de +35% indică o tendință clară de creștere.

Adrian Negrescu estimează că primele scumpiri vor viza produsele alimentare, bunurile de uz casnic și transportul. În apropierea sărbătorilor, presiunea ar putea ajunge și la produsele sezoniere.

Printre cele mai expuse categorii se numără lactatele, carnea, uleiul, cafeaua, legumele și fructele din import, precum și detergenții și produsele de igienă.

„La aproape 40 de comercianți care se pregătesc să crească prețurile, unul singur se gândește să le scadă”, explică analistul economic, subliniind riscul ca românii să plătească mai mult pentru aceleași produse sau chiar să fie nevoiți să reducă volumul cumpărăturilor.

Energie mai scumpă și un leu depreciat, presiune suplimentară asupra prețurilor

Creșterea costurilor cu energia și carburanții, deprecierea leului în raport cu euro, dar și cheltuielile mai mari cu salariile, chiriile și dobânzile sunt printre factorii care pot alimenta noul val de scumpiri.

Costurile suplimentare se transmit de-a lungul lanțului economic, de la producție și transport până la rafturile magazinelor. Produsele importate, inclusiv electronicele, fructele și medicamentele, pot deveni mai scumpe atunci când moneda națională se depreciază.

Familiile cu venituri mici sunt cele mai vulnerabile, deoarece alimentele și facturile reprezintă o parte importantă din bugetul lor lunar. În aceste condiții, orice majorare de preț reduce și mai mult banii disponibili pentru alte cheltuieli.

Serviciile, reparațiile și restaurantele ar putea deveni mai scumpe

Nici sectorul serviciilor nu este ferit de majorări. Potrivit analizei prezentate de Adrian Negrescu, tarifele ar putea crește în această iarnă pentru reparații și întreținere, servicii auto, curățătorii, consultații medicale private, restaurante, cafenele, curierat și servicii de înfrumusețare.

Costurile cu personalul, energia, chiriile și echipamentele importate pun presiune asupra furnizorilor de servicii, care ar putea transfera o parte din aceste cheltuieli către clienți.

În ceea ce privește utilitățile, facturile din sezonul rece vor depinde în mare măsură de evoluția prețurilor la energie și gaze.

Industria și construcțiile, în prima linie a reducerilor de personal

Pe lângă scumpiri, datele INS indică și riscuri pentru piața muncii. În industria prelucrătoare, managerii estimează o reducere a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de -8%, în timp ce producția industrială ar putea înregistra o scădere moderată, cu un sold de -6%.

Industria auto și furnizorii săi, metalurgia, industria chimică și cea a lemnului sunt printre domeniile expuse presiunilor economice. Costurile ridicate cu energia și cererea slabă din Europa complică perspectivele companiilor.

Situația este dificilă și în construcții. Managerii anticipează o scădere a volumului activității, cu un sold conjunctural de -16%, precum și o reducere a numărului de angajați, cu -6%. În același timp, prețurile lucrărilor de construcții ar putea continua să crească, soldul conjunctural al estimărilor fiind de +38%.

Reducerea investițiilor publice și costurile ridicate ale finanțării sunt printre factorii care afectează activitatea din acest sector.

Concedieri masive, puțin probabile pe termen scurt

Deși perspectivele sunt îngrijorătoare, Adrian Negrescu nu anticipează un val brusc de concedieri la nivelul întregii economii. Mai degrabă, piața muncii ar putea trece printr-o perioadă de răcire treptată, marcată de mai puține angajări, posturi lăsate vacante și reducerea programului de lucru.

În anumite fabrici, companiile ar putea recurge inclusiv la șomaj tehnic pentru a face față scăderii comenzilor.

Comerțul cu amănuntul rămâne singurul sector analizat în care managerii estimează o ușoară creștere a numărului de angajați, cu un sold conjunctural de +2%. Totuși, o parte dintre recrutări ar putea fi sezoniere, în perspectiva sărbătorilor de iarnă.

În acest context, consultantul financiar Adrian Negrescu recomandă prudență financiară, păstrarea unui fond de rezervă și evitarea acumulării de noi datorii.

sursa: Libertatea

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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