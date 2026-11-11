Postul Crăciunului 2026: Ce punem pe masă timp de 40 de zile? Dezlegări la pește, rețete tradiționale și alimentele care nu trebuie să lipsească din meniul românilor

Postul Nașterii Domnului începe la 15 noiembrie 2026 și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2026. Timp de 40 de zile, credincioșii sunt chemați să renunțe la produsele de origine animală, dar și să acorde mai multă atenție cumpătării și pregătirii spirituale. Dincolo de restricțiile alimentare, postul poate deveni o ocazie de redescoperire a bucătăriei tradiționale românești: fasole, sarmale de post, zacuscă, ciuperci, legume de sezon și preparate din pește în zilele cu dezlegare.

Când începe postul și cât durează

Potrivit calendarului ortodox, în 2026, Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie 2026, după Lăsatul secului din 14 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie 2026, în Ajunul Crăciunului.

Sunt 40 de zile în care alimentația se schimbă, iar meniurile trebuie adaptate astfel încât să ofere organismului suficiente proteine, vitamine, minerale și energie.

O veste importantă pentru cei care respectă această rânduială este că, în 2026, sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului bisericesc.

Calendarul dezlegărilor la pește în Postul Crăciunului 2026

Pentru cei care își planifică meniul în avans, zilele cu dezlegare la pește din luna noiembrie sunt 21, 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie 2026.

În decembrie 2026, credincioșii vor putea consuma pește în zilele de 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie.

Printre cele mai importante sărbători care coincid cu dezlegările se numără Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, pe 21 noiembrie 2026, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, pe 30 noiembrie 2026, Sfântul Ierarh Nicolae, pe 6 decembrie 2026, și Sfântul Ierarh Spiridon, pe 12 decembrie 2026.

Ultima dezlegare la pește este pe 19 decembrie 2026. În apropierea Crăciunului, rânduiala devine mai aspră, iar peștele nu mai este permis.

Ce avem voie să mâncăm în cele 40 de zile

Postul nu înseamnă o alimentație săracă sau monotonă. Dimpotrivă, bucătăria românească oferă numeroase preparate care pot deveni baza unui meniu variat.

Legumele și verdețurile ocupă un loc important în alimentația de post. Cartofii, morcovii, ceapa, țelina, sfecla, varza, dovleacul, ardeii, vinetele, fasolea verde și ciupercile sunt ingrediente excelente pentru mesele din această perioadă.

Din acestea pot fi pregătite ghiveci de legume, tocăniță de cartofi, mâncare de fasole verde, zacuscă de vinete și ardei, salată de sfeclă cu hrean, legume la cuptor, supe și ciorbe de legume.

Fasolea, lintea, năutul și mazărea sunt printre cele mai importante surse de proteine vegetale. Iahnia de fasole, fasolea bătută cu ceapă călită, ciorba de fasole, chiftelele de năut, mâncarea de linte și pateul vegetal din leguminoase sunt variante sățioase și accesibile.

Ciupercile pot înlocui cu succes carnea în numeroase rețete, iar nucile, semințele de dovleac, semințele de floarea-soarelui și migdalele completează aportul de grăsimi sănătoase și nutrienți.

Nu trebuie să lipsească nici orezul, mălaiul, pâinea și cerealele integrale, fructele proaspete și uscate, produsele din soia și tofu. Uleiul vegetal poate fi utilizat în zilele în care rânduiala bisericească permite consumul acestuia.

Pește în zilele cu dezlegare

În zilele în care calendarul permite consumul de pește, meniul poate include păstrăv, crap, caras, șalău, macrou sau sardine.

Printre preparatele potrivite se numără peștele la cuptor cu legume, saramura, plachia, peștele la grătar și ciorba de pește. Sunt variante gustoase, care pot aduce diversitate alimentației din această perioadă.

Ce alimente sunt interzise în post

În zilele obișnuite de post, rânduiala ortodoxă presupune excluderea produselor de origine animală.

Nu se consumă carne și mezeluri, lapte, iaurt, brânzeturi, ouă, unt, smântână și alte produse care conțin ingrediente de origine animală. Peștele și fructele de mare sunt permise doar în zilele cu dezlegare.

Alternativele sunt numeroase: fasole, linte, năut, soia, tofu, băuturi vegetale, creme vegetale de post și preparate pe bază de legume.

Atenție și la produsele aparent vegetale din comerț. Unele pâini, biscuiți, produse de patiserie, sosuri și dulciuri pot conține lapte, unt, ouă sau alte ingrediente de origine animală. Eticheta trebuie citită cu atenție.

De asemenea, dezlegarea la pește nu înseamnă renunțarea la toate celelalte reguli ale postului.

Cum arată un meniu de post pentru o zi întreagă?

Pentru cei care nu știu cum să-și organizeze mesele, există numeroase variante simple și hrănitoare.

La micul dejun poate fi servit un terci de ovăz cu măr, nuci și scorțișoară, alături de un ceai. O altă variantă este pâinea integrală cu zacuscă sau fasole bătută.

La prânz, o ciorbă de legume poate fi urmată de o porție de iahnie de fasole cu salată de murături. În zilele cu dezlegare, masa poate include păstrăv la cuptor, mămăligă și mujdei.

Pentru cină sunt potrivite ciupercile la cuptor cu cartofi, salata de sfeclă sau o tocăniță de legume.

Între mese pot fi consumate mere, pere, nuci, migdale sau fructe uscate.

Rețetele tradiționale care nu trebuie să lipsească de pe masa de post

Bucătăria românească are o tradiție bogată în preparate de post, multe dintre ele fiind legate de perioada iernii și de gospodăriile de la țară.

Sarmalele de post cu ciuperci și orez se numără printre cele mai apreciate preparate. Se pregătesc cu varză murată, orez, ceapă, morcov și ciuperci și sunt servite, de regulă, cu mămăligă.

Zacusca de vinete este un alt preparat tradițional, realizat din vinete coapte, ardei, ceapă și roșii. Poate fi consumată atât la micul dejun, cât și la cină.

Fasolea bătută, cu usturoi și ceapă călită, rămâne una dintre cele mai populare mâncăruri de post, fiind simplă, sățioasă și accesibilă.

Tocănița de ciuperci cu mămăligă reprezintă o altă alegere potrivită pentru mesele de iarnă. Se pregătește rapid și poate fi realizată din ingrediente locale.

Nici deserturile nu lipsesc din meniul de post. Plăcinta cu mere, pregătită cu foi fără ingrediente de origine animală, scorțișoară și puțin zahăr, este una dintre variantele tradiționale preferate de români.

Este postul sănătos? Ce spun recomandările alimentare

O alimentație de post bine organizată poate aduce beneficii, în special prin creșterea consumului de legume, fructe, cereale integrale și leguminoase.

Totuși, specialiștii în nutriție recomandă evitarea dezechilibrelor alimentare. Faptul că un produs este de post nu înseamnă automat că este și sănătos.

Este important să existe zilnic surse de proteine vegetale, precum fasolea, lintea, năutul și tofu. Nucile și semințele trebuie incluse în alimentație, iar cerealele integrale sunt de preferat în locul produselor rafinate.

Consumul variat de fructe și legume contribuie la asigurarea necesarului de vitamine și minerale. De asemenea, trebuie acordată atenție aportului de vitamina B12, fier, calciu și vitamina D.

Persoanele cu afecțiuni cronice, copiii, femeile însărcinate sau care alăptează și vârstnicii ar trebui să adapteze alimentația împreună cu medicul și, după caz, cu duhovnicul. Postul nu trebuie să pună în pericol sănătatea.

Postul nu înseamnă doar schimbarea meniului

Dincolo de alimentație, Postul Nașterii Domnului reprezintă o perioadă de pregătire spirituală pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.

Biserica îi îndeamnă pe credincioși să acorde mai mult timp rugăciunii, spovedaniei, participării la slujbe și faptelor de milostenie.

Ajutorarea persoanelor nevoiașe, împăcarea cu cei din jur, sprijinirea familiilor aflate în dificultate și grija față de persoanele singure sunt gesturi care dau sens acestei perioade.

Așa cum subliniază și informările transmise de Biserică, postul nu trebuie redus la o simplă listă de alimente permise și interzise.

40 de zile de cumpătare, tradiție și pregătire pentru Crăciun

Postul Crăciunului 2026 aduce în prim-plan nu doar restricțiile alimentare, ci și posibilitatea redescoperirii unor preparate tradiționale românești, pregătite din ingrediente simple și accesibile.

De la sarmalele cu ciuperci și fasolea bătută până la tocănițele de legume, zacuscă și preparatele din pește din zilele cu dezlegare, meniul poate fi variat și hrănitor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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