Rezidențiat 2026: Aproape 10.000 de candidați se luptă pentru 5.217 locuri și 266 de posturi. Medicina de familie, specialitatea cu cele mai multe locuri

Aproape 10.000 de absolvenți ai facultăților de medicină și farmacie din România s-au înscris la concursul de intrare în rezidențiat din acest an, care va avea loc duminică, 15 noiembrie, în șase centre universitare din țară. Numărul candidaților este în ușoară scădere față de anul trecut, însă oferta de locuri este mai mare: 5.217 locuri și 266 de posturi sunt scoase la concurs de Ministerul Sănătății.

Mai exact, 9.969 de candidați vor concura pentru un loc în rezidențiat, față de 10.147 în 2025. Examenul se va desfășura în București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara.

Cele mai multe înscrieri au fost înregistrate la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde sunt așteptați 3.736 de candidați, reprezentând peste 37% din totalul participanților la nivel național. Dintre aceștia, 2.733 candidează pentru domeniul Medicină, 725 pentru Medicină Dentară și 278 pentru Farmacie.

Medicina, domeniul cu cei mai mulți candidați

La nivel național, concurența cea mai mare se înregistrează în domeniul Medicină, unde 7.180 de candidați încearcă să ocupe unul dintre cele 4.481 de locuri disponibile.

Pentru Medicină Dentară s-au înscris 1.855 de candidați, care concurează pentru 491 de locuri, în timp ce la Farmacie sunt 934 de participanți pentru cele 245 de locuri scoase la concurs.

Comparativ cu ediția precedentă, numărul total al locurilor a crescut de la 5.079 la 5.217, în timp ce posturile disponibile au scăzut de la 295 la 266.

Examen de patru ore, cu 200 de întrebări

Concursul se va desfășura sub forma unui test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, iar candidații vor avea la dispoziție patru ore pentru rezolvarea subiectelor.

Din totalul întrebărilor, 50 vor fi de tip complement simplu, iar 150 de tip complement multiplu. Accesul candidaților în sălile de examen va începe la ora 8:30, iar proba propriu-zisă va debuta la ora 10:00.

După încheierea examenului și o pauză de 15 minute, va începe corectarea lucrărilor în săli. Candidații vor putea depune contestații în termen de 24 de ore, acestea putând viza întrebările, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Soluționarea contestațiilor este prevăzută în maximum 48 de ore de la depunere.

Pentru promovarea concursului, candidații trebuie să obțină cel puțin 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru fiecare domeniu. Clasificarea se va face separat pentru Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, iar ocuparea locurilor și posturilor va avea loc în ordinea punctajelor obținute, în limita disponibilităților publicate.

Rezultatele finale vor fi afișate după semnarea ordinului Ministerului Sănătății de confirmare a acestora.

Taxa de participare la concurs este de 500 de lei pentru fiecare candidat, aceeași valoare fiind menținută și în ultimii trei ani.

Medicina de familie conduce în topul specialităților cu cele mai multe locuri

În domeniul Medicină, medicina de familie este specialitatea care beneficiază de cea mai generoasă ofertă, cu 645 de locuri, față de 641 în 2025.

Următoarele specialități în clasamentul numărului de locuri sunt cardiologia, cu 209 locuri, anestezia și terapia intensivă, cu 205 locuri, medicina internă, cu 191 de locuri, și chirurgia generală, cu 178 de locuri.

La polul opus se află specialitățile cu cele mai puține locuri disponibile. Neurologia pediatrică și medicina sportivă au câte șapte locuri, expertiza medicală a capacității de muncă are 11, cardiologia pediatrică – 15, iar oncologia și hematologia pediatrică – 17 locuri.

„O etapă fundamentală în parcursul profesional”

Rectorul UMF „Carol Davila” din București, prof. dr. Viorel Jinga, a descris rezidențiatul drept un moment esențial în formarea viitorilor medici și farmaciști, care marchează trecerea de la pregătirea academică la exercitarea profesiei.

Acesta și-a exprimat încrederea că rezultatele vor reflecta efortul și dedicarea candidaților, subliniind totodată importanța responsabilității, competenței și grijii față de pacient în viitoarea activitate profesională.

La rândul său, prof. univ. dr. Răzvan Hainăroșie, președintele Comisiei Locale a Concursului de Intrare în Rezidențiat pentru Centrul Universitar București și prodecan al Facultății de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”, a evidențiat complexitatea organizării examenului și necesitatea asigurării unor condiții egale pentru toți candidații.

Potrivit acestuia, concursul reprezintă un moment definitoriu pentru absolvenți, atât prin alegerea specialității în care se vor pregăti, cât și prin începutul unei noi etape a carierei medicale.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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