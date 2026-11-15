Aproape 81 de miliarde de lei datorate statului: Cine sunt marii restanțieri și cât mai poate recupera ANAF

48.882 de companii figurează cu datorii restante la bugetul de stat, iar aproape 51 de miliarde de lei provin de la firme aflate în insolvență, faliment sau dizolvare. În topul marilor datornici se regăsesc societăți de stat, companii din industria tutunului și firme cu activitate economică incertă.

Statul român are de recuperat aproximativ 80,95 miliarde de lei de la 48.882 de companii, potrivit centralizării realizate de Bani Curați pe baza listei ANAF aferente datei de 30 septembrie 2026. Dincolo de dimensiunea impresionantă a restanțelor, problema majoră este cât din acești bani mai poate ajunge efectiv la buget.

Datele arată că aproximativ 50,69 miliarde de lei sunt datorate de 15.081 de societăți aflate în faliment, insolvență sau dizolvare. Cu alte cuvinte, aproape două treimi din totalul creanțelor sunt legate de companii care nu mai funcționează în condiții normale, iar recuperarea banilor depinde de existența unor active care pot fi valorificate și de rezultatul procedurilor judiciare.

Cine sunt campionii datoriilor la buget?

Surprinzător sau nu, în fruntea clasamentului se află două companii din industria tutunului: Italia Tobacco Production, cu restanțe de 1,478 miliarde de lei, și Galaxy Tobacco, cu 1,396 miliarde de lei.

Nici societățile de stat nu lipsesc din top. Societatea de Transport București (STB) înregistrează datorii de 1,332 miliarde de lei, CFR Marfă – 1,284 miliarde, iar Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA – 1,276 miliarde de lei.

Lista marilor restanțieri este completată de Complexul Energetic Hunedoara, cu 1,058 miliarde de lei, Urban, cu 1,013 miliarde, și Societatea pentru Închiderea-Conservarea Minelor, cu 1,001 miliarde de lei.

Un caz aparte este Agroponte, care figurează cu datorii de 1,471 miliarde de lei și este clasificată de ANAF drept insolvabilă fiscal.

Cât din cele 81 de miliarde mai poate recupera statul?

Faptul că o companie figurează cu datorii nu înseamnă automat că întreaga sumă este pierdută. ANAF poate recupera creanțele prin executarea conturilor, popriri sau valorificarea bunurilor, dacă societățile mai dețin active.

Există însă o diferență importantă între insolvența dispusă de instanță și insolvabilitatea fiscală constatată de ANAF. În primul caz, recuperarea creanțelor se desfășoară în cadrul unei proceduri judiciare, în timp ce în al doilea Fiscul constată că debitorul nu dispune de venituri sau bunuri urmăribile suficiente pentru achitarea obligațiilor.

În cazul firmelor aflate în faliment sau insolvență, statul trebuie să participe la procedura de recuperare, fără garanția că își va primi integral banii. Valoarea activelor, existența creditorilor cu garanții și ordinea legală de distribuire a sumelor încasate pot reduce considerabil recuperarea efectivă.

ANAF recuperează miliarde, dar vânzarea bunurilor aduce puțin

În primul semestru din 2026, ANAF a încasat 13,69 miliarde de lei prin executare silită, cu 11,09% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Cea mai mare parte a sumelor, respectiv 9,16 miliarde de lei, a fost achitată de contribuabili după primirea somațiilor. Alte 4,04 miliarde de lei au provenit din poprirea conturilor bancare, iar aproximativ 470 de milioane de lei au fost recuperate prin poprirea sumelor datorate firmelor executate de terți.

În schimb, vânzarea bunurilor sechestrate a adus doar aproximativ 30 de milioane de lei. Deși au fost organizate peste 1.500 de licitații, numai 167 s-au încheiat cu adjudecare.

Totodată, Fiscul a instituit 3.266 de măsuri asigurătorii, în valoare estimată de 4,79 miliarde de lei, pentru a împiedica debitorii să își înstrăineze bunurile înainte de recuperarea creanțelor.

Topul marilor datornici: companii cu restanțe de peste 250 de milioane de lei

Printre celelalte societăți cu datorii importante se numără fostul combinat petrochimic CAROM, cu 980,8 milioane de lei, GSP Offshore, cu 820,6 milioane, Benz Oil, cu 788 de milioane, Bin Go Solutions, cu 613,1 milioane, și Oana Management, cu 481,3 milioane de lei.

În clasament mai apar Ana Oil, cu 428,5 milioane de lei, Societatea Națională a Cărbunelui, cu 415,9 milioane, Liberty Galați, cu 390,7 milioane, PSV Company, cu 353,5 milioane, Compania de Supraveghere IG, cu 285,9 milioane, și Realitatea Media, cu 250,9 milioane de lei.

Cele 13,69 miliarde de lei recuperate de ANAF în primul semestru reprezintă totalul încasărilor din executare silită, nu banii încasați de la cele 20 de companii din clasament. Raportul Fiscului nu precizează cât din restanțele acestor societăți a fost recuperat efectiv.

sursa: Adevărul

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal