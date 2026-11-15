E jale! Peste 61.000 de firme au fost radiate în România în primele nouă luni din 2026: Care sunt județele în care închiderile s-au accelerat

Un număr de 61.181 de firme au fost radiate la nivel național în perioada ianuarie-septembrie 2026, în scădere cu 2,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), citate de Agerpres.

Bucureștiul conduce detașat în clasamentul radierilor, cu 11.208 operațiuni, în creștere cu 0,22% față de primele nouă luni din 2025. La nivel județean, cele mai multe firme radiate au fost înregistrate în Cluj (3.147, -0,44%), Timiș (2.559, +8,34%), Ilfov (2.552, +7,07%), Bihor (2.508, -0,67%), Constanța (2.461, -1,40%), Iași (2.326, +1,97%) și Brașov (1.939, -1,17%).

La polul opus, cele mai puține radieri au fost consemnate în Ialomița (392), Giurgiu (424), Mehedinți (445), Teleorman (448), Covasna (449) și Călărași (485).

Cele mai accentuate creșteri ale numărului de radieri au fost raportate în Gorj, unde indicatorul a urcat cu 20,80%, Călărași (+20,05%) și Galați (+19,87%). În schimb, cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Olt (-31,57%), Vrancea (-24,79%) și Mehedinți (-20,96%).

Comerțul și construcțiile, printre domeniile cele mai afectate

În funcție de domeniul de activitate, cele mai multe radieri au vizat comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost înregistrate 11.577 de operațiuni, cu 18,03% mai puține decât în intervalul similar din 2025.

Pe următoarele poziții s-au situat construcțiile, cu 4.478 de radieri (-11,87%), și activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 4.342 de radieri (-17,01%).

Numai în luna septembrie 2026 au fost radiate 3.909 firme la nivel național. Cele mai multe operațiuni au fost înregistrate în București (747), urmat de Cluj (203), Ilfov (173), Iași (161), Constanța (160) și Timiș (131).

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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